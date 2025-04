Caso Garlasco attacchi d’ansia per la madre di Sempio | Si è spaventata in caserma

madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, sta ancora male nonostante siano passate più di 48 ore dalla convocazione in caserma per essere ascoltata come testimone di quanto accaduto la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto per cui è stato condannato in via definitiva a .L'articolo Caso Garlasco, attacchi d'ansia per la madre di Sempio: "Si è spaventata in caserma" proviene da Webmagazine24.

Caso Garlasco, attacchi d’ansia per la madre di Sempio: “Si è spaventata in caserma” - (Adnkronos) – La madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, sta ancora male nonostante siano passate più di 48 ore dalla convocazione in caserma per essere ascoltata come testimone di quanto accaduto la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto per cui è stato condannato in via definitiva a […] 🔗periodicodaily.com

Caso Garlasco, colpo di scena: chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio: “Sono tranquillo” - Si apre con un colpo di scena il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, nominato come super perito per condurre gli accertamenti sul DNA. Alla base della richiesta, un’intervista rilasciata tempo fa da Giardina al programma Le Iene sul delitto di Chiara Poggi, che secondo i magistrati ne comprometterebbe l’imparzialità. 🔗thesocialpost.it

Delitto di Garlasco, già nel 2020 i carabinieri provarono a riaprire il caso. L’ipotesi: non un assassino solo, ma due - Garlasco (Pavia), 13 marzo 2025 – Sul delitto di Chiara Poggi non è stata solo la difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva nel 2015, a provare a riaprire il caso. Anche i carabinieri di Milano avevano fatto un tentativo. Risale al 2020. Allora i militari hanno inviato alla Procura di Pavia, competente per l’omicidio di Garlasco, un'informativa dettagliata per chiedere ulteriori approfondimenti fornendo un elenco dettagliato di presunte lacune per un omicidio in cui "bisognerebbe quantomeno prendere in considerazione la presenza di un correo". 🔗ilgiorno.it

Caso Garlasco, attacchi d'ansia per la madre di Sempio: "Si è spaventata in caserma" - (Adnkronos) - La madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, sta ancora male nonostante siano passate più di 48 ore dalla convocazione in caserma per essere ascoltata c ... 🔗msn.com

Garlasco, il mistero della terza persona e l'attacco di panico della mamma di Sempio: “Non capisco cosa c'entri” - Daniela Ferrari, madre dell’indagato, è stata ascoltata in caserma lunedì scorso e si è sentita male. L’avvocata del figlio: “Un nome che non avevo mai sentito e mai apparso nell’inchiesta” ... 🔗ilgiorno.it

Garlasco, il legale: "Madre Sempio? Attacchi di panico per le domande" - Spunta un nuovo nome nelle indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa. Si tratterebbe di una persona ch ... 🔗informazione.it