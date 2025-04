Caso ex bocciofila Barlocci vuole chiarezza

bocciofila? Il futuro di una delle aree strategiche della riviera è stato protagonista del consiglio comunale andato in scena ieri sera. Protagonista per iniziativa della consigliera Luciana Barlocci, che ha presentato un'apposita interrogazione a tema. Barlocci, in particolare, ha chiesto lumi sul progetto di riqualificazione presentato da privati per la riqualificazione dell'ex bocciofila, in cui si vorrebbe realizzare una business factory, ossia un incubatore di start up con annesso sportello per le imprese. Si parla anche di un parco che fungerebbe da laboratorio per scuole e università, e di un anfiteatro per eventi culturali. Il sindaco Spazzafumo ha riferito che il 7 aprile il progetto è stato esposto in maggioranza e che, in precedenza, era stata inviata una lettera di sostegno al progetto stesso: "Il 9 aprile ho fatto richiesta di accesso agli atti – ha detto Barlocci – come mai non ho a disposizione la lettera di sostegno? E perché è stata inviata? Non se ne era mai fatto menzione in precedenza, mentre al progetto sono stati riconosciuti fondi per 420mila euro da bando regionale".

Caso ex bocciofila,. Barlocci vuole chiarezza; Incubatore nell’area ex Bocciofila a San Benedetto. Capriotti (Centro civico popolare): «Dubbi sulla fattibili. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Caso ex bocciofila,. Barlocci vuole chiarezza - La consigliera ha presentato un’apposita interrogazione sul tema: "Al progetto sono stati riconosciuti fondi per 420mila euro da bando regionale". 🔗ilrestodelcarlino.it

Consiglio comunale, dall’avanzo di bilancio al caso ex bocciofila - Tanto bilancio e lavori pubblici, nel consiglio comunale programmato per il pomeriggio di martedì 29 aprile. La seduta in ... 🔗msn.com