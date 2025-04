Caso Douglas Luiz Valentini sentenzia la Juve | Un calciatore non farebbe mai questo in una società ben strutturata Per il futuro se non succede una cosa…

Valentini sentenzia la Juve sul caso Douglas Luiz: «Un calciatore non farebbe mai questo in una società ben strutturata. Per il futuro se non succede una cosa…» - di Redazione JuventusNews24Valentini è sicuro: la gestione del caso Douglas Luiz non è da grande società! I bianconeri devono fare una cosa, se vogliono tornare ad alti livelli La gestione del caso Douglas Luiz non è da grande Juve. La “sentenza” è arrivata attraverso le parole di Antonello Valentini. Ecco cos’ha detto l’ex dirigente della FIGC ai microfoni di TMW Radio. PAROLE – «In una società ben strutturata, un calciatore non farebbe mai certe affermazioni. 🔗juventusnews24.com

Juventus, scoppia caso Douglas Luiz: “Io sto bene, perché non gioco?” - (Adnkronos) – Scoppia il caso Douglas Luiz alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate a peso d’oro dall’Aston Villa ma ormai ai margini del progetto bianoconero, ha risposto oggi, martedì 29 aprile, a un commento sul suo profilo ufficiale Instagram, alimentando le polemiche per il suo scarso utilizzo. Sotto una foto che lo ritraeva durante un allenamento alla Continassa, un tifoso della Juve ha chiesto “Ma sei venuto a Torino per mettere i post su Instagram o per giocare?”, scatenando la piccata risposta di Luiz: “Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun ... 🔗.com

Douglas Luiz Juve, scoppia il caso! Il club bianconero ora potrebbe anche prendere una decisione forte. Il punto - Douglas Luiz Juve, scoppia il caso! La Vecchia Signora ora potrebbe anche prendere una decisione forte. Il punto della Gazzetta Douglas Luiz ha acceso la polemica con una risposta diretta a un tifoso sui social, che lo aveva criticato per la sua attività su Instagram: «Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere […] 🔗calcionews24.com

Tra Douglas Luiz e Alisha è finito l’amore: lei vuole restare alla Juve, lui invece... - La calciatrice, per lui, aveva lasciato la sua fidanzata dell'epoca: Ramona Bachmann, sua compagna nella Nazionale svizzera con cui ha vissuto una love story per tre anni. Lehmann e Luiz avevano già ... 🔗gazzetta.it

Gazzetta - C’è il caso Douglas Luiz - Su Gazzetta si parla di Douglas Luiz: Sui social contesta la gestione: «Infortuni non normali» .Il club potrebbe anche multarlo per aver violato il codice ... 🔗tuttojuve.com