Caso Becciu il fulmine sul Conclave I cardinali | E se toccasse a noi

Poche righe ma piene di dignità. Ieri il cardinale Angelo Becciu si è affidato a una nota per dare l'ufficialità della decisione annunciata lunedì scorso in congregazione: non entrerà in Conclave. Confermata, dunque, la notizia che «Il Tempo» aveva dato prima di tutti nella tarda mattinata di due giorni fa. «Avendo a cuore il bene della Chiesa che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore - ha scritto nella nota - nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza». Un atto di rispetto verso il Pontefice defunto ma al tempo stesso l'ennesima proclamazione della «sua» verità. Contrariamente a quanto si pensava, il Caso Becciu è ritornato anche nella congregazione generale di ieri.

