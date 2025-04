Casi di morbillo nel 2024 in Europa sono aumentati drammaticamente

sono drammaticamente aumentati, arrivando a dieci volte di più di quelli dello scorso anno. Il nuovo rapporto dell'Ecdc

Morbillo, record di casi in Europa: 127.350 nel 2024, mai così tanti in 25 anni - Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Record di casi di morbillo in Europa. "Nel 2024 sono stati segnalati 127.350 contagi, il doppio rispetto al 2023 e il numero più alto dal 1997. I bambini sotto i cinque anni hanno rappresentato oltre il 40% dei casi segnalati nella regione Europa dell'Oms, che comp 🔗ilgiornaleditalia.it

Morbillo, record di casi in Europa: 127.350 nel 2024, mai così tanti in 25 anni - (Adnkronos) – Record di casi di morbillo in Europa. "Nel 2024 sono stati segnalati 127.350 contagi, il doppio rispetto al 2023 e il numero più alto dal 1997. I bambini sotto i cinque anni hanno rappresentato oltre il 40% dei casi segnalati nella regione Europa dell'Oms, che comprende 53 Paesi in Europa e Asia centrale. […] L'articolo Morbillo, record di casi in Europa: 127.350 nel 2024, mai così tanti in 25 anni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Morbillo, torna l'incubo: 127mila casi (e 38 morti) in Europa nel 2024, la metà sono bambini. «Mai così tanti dal 1997» - Torna l'incubo del morbillo in Europa. Secondo un'analisi dell'Oms e dell'Unicef, nel 2024 nella Regione europea dell'Organizzazione mondiale della Sanità sono stati... 🔗leggo.it

Nel 2024 il numero di casi di morbillo segnalati in Europa è esploso, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi decenni; Morbillo, Ecdc: forte risalita in Europa. Oltre 35mila casi nel 2024; Morbillo, in un anno casi quasi decuplicati in Europa; Allarme morbillo in Europa, casi decuplicati nel 2024. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morbillo, Ecdc: forte risalita in Europa. Oltre 35mila casi nel 2024 - In occasione della European Immunization Week, il centro europeo sottolinea che senza un rafforzamento delle campagne vaccinali, il rischio di nuove ondate epidemiche resta elevato ... 🔗doctor33.it

Allarme morbillo in Europa, casi decuplicati nel 2024 - Il morbillo rialza pericolosamente la testa in Europa. I contagi sono infatti decuplicati in un anno e nel 2024 se ne contano 35 mila, con 23 morti, rispetto ai 3.973 nel 2023. Un trend preoccupante s ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Morbillo, è allarme in tutta Europa: «Contagi moltiplicati per 10 in un solo anno, l'Italia è il secondo Paese più colpito. Dobbiamo vaccinarci» - Il morbillo rialza pericolosamente la testa in Europa. I contagi sono infatti decuplicati in un anno e nel 2024 se ne contano 35mila, con 23 morti, rispetto ai 3.973 nel 2023. Un trend ... 🔗msn.com