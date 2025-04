Cascina Spiotta il figlio del carabiniere ucciso dalle BR | Papà riconobbe una voce Dalla Chiesa gli disse di tacere

Milano, 30 aprile 2025 – I tre figli e la vedova di Giovanni D'Alfonso, l'appuntato dei carabinieri ucciso mezzo secolo fa dalle Brigate Rosse alla Cascina Spiotta, nell'Alessandrino, durante il blitz per liberare l'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, il prossimo 9 maggio incontreranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Quirinale li ha invitati a partecipare alle celebrazioni del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, scegliendo quest'anno la loro storia come simbolo. Due donne e un uomo; Cinzia, Sonia e Bruno D'Alfonso, rimasti orfani di padre il 5 giugno 1975, che ieri hanno reso la loro testimonianza davanti ai giudici della Corte d'Assise di Alessandria. La famiglia (assistita dagli avvocati Guido Salvini, Nicola Brigida e Sergio Favretto) è parte civile nel processo a carico dell'82enne ex brigatista Lauro Azzolini, l'uomo che secondo le accuse avrebbe ucciso D'Alfonso, e degli ex capi storici Renato Curcio e Mario Moretti, presunti mandanti.

Perugia, si finge carabiniere per truffare due anziani con la scusa del figlio arrestato: arrestato - A Perugia, un uomo è stato arrestato per tentata truffa: fingeva incidenti stradali per estorcere denaro. 🔗notizie.virgilio.it

Processo Cascina Spiotta: Lauro Azzolini ricorda l'ultima immagine di Mara Cagol - "L'ultima immagine che ho di Mara Cagol, e che non dimenticherò mai, è di lei ancora viva che si era arresa con entrambe le braccia alzate, disarmata, e urlava di non sparare". E' quanto si legge nel documento che l'ex brigatista rosso Lauro Azzolini, difeso dall'avvocato Davide Steccanella, ha consegnato alla Procura di Torino in occasione del processo ad Alessandria dove è imputato per i fatti della Cascina Spiotta. 🔗quotidiano.net

La sparatoria a Cascina Spiotta. L’ex brigatista Azzolini: io c’ero: "E Mara Cagol si era arresa" - "C’ero io quel giorno di cinquant’anni fa alla Spiotta!". Lauro Azzolini, 82 anni, davanti a un giudice rivive il suo passato da Br. La Corte d’Assise di Alessandria lo processa insieme a Renato Curcio, il fondatore, e a Mario Moretti, leader storico, per la tragedia del 5 giugno 1975. Quella mattina quattro carabinieri si imbattono quasi per sbaglio nella cascina dove in due tengono prigioniero Vittorio Vallarino Gancia, industriale vinicolo sequestrato da poche ore per finanziare "la rivoluzione". 🔗ilgiorno.it

