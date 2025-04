Cascina pronta a ospitare la festa del Primo Maggio

Cascina, 28 aprile 2025 – Oltre 7000 mq di musica dal vivo, street food, mercatini e un'area giochi per bambini: un'occasione per trascorrere un'intera giornata all'insegna dell'aggregazione, riscoprendo i valori dell'amicizia e della famiglia."È arrivato il momento giusto", spiega Marco Casarosa dell'associazione musicale Time, ideatore e organizzatore dell'evento, "per unire in un unico appuntamento musica, cibo e tanta voglia di stare insieme"."Sarà una bellissima giornata all'insegna del divertimento, un appuntamento con un programma ricco e adatto a un pubblico di ogni età che renderà ulteriormente attrattivo il territorio in una vera giornata di festa" afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli Un'idea subito accolta e supportata dal Comune di Cascina, da Confcommercio Provincia di Pisa e da numerose attività del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

