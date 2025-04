Cascina emessa un' ordinanza per l' allaccio alla fognatura nera

Cascina ha emesso un’ordinanza rivolta a tutti i proprietari di fabbricati, con scarico di tipo domestico o assimilato, di provvedere a propria cura e spesa all’allacciamento di tali scarichi alla fognatura nera pubblica, collocata nella sede stradale fronteggiante. 🔗 Pisatoday.it - Cascina, emessa un'ordinanza per l'allaccio alla fognatura nera L’amministrazione comunale diha emesso un’rivolta a tutti i proprietari di fabbricati, con scarico di tipo domestico o assimilato, di provvedere a propria cura e spesa all’cciamento di tali scarichipubblica, collocata nella sede stradale fronteggiante. 🔗 Pisatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Olivia deve rientrare a Lettomanoppello: emessa l’ordinanza, ma attualmente il cane è in fuga - Olivia è un cane femmina di 2 anni simil labrador. Viveva libera nel territorio di Lettomanoppello, ma a seguito di un disguido è stata trasferita nel canile di Ortona. Alla prima occasione ha scavalcato una rete ed è fuggita: è successo martedì 25 marzo, fa sapere una volontaria del canile Lida... 🔗ilpescara.it

Decisa la chiusura delle aree golenali, emessa nuova ordinanza - Arriva un nuovo aggiornamento da parte del Comune di Pescara in merito all'ondata di maltempo che sta interessando il nostro territorio. Con l’ordinanza sindacale numero 42 è stata disposta, nella matitnata di venerdì 28 marzo, la chiusura delle aree golenali di via Lungofiume dei poeti (nord) e... 🔗ilpescara.it

Più facile smaltire i rifiuti alluvionali: Giani firma l’ordinanza - FIRENZE – Una ordinanza per facilitare lo smaltimento dei rifiuti causati dall’alluvione. L’ordinanza assimila i rifiuti prodotti dalle inondazioni agli urbani e ne disciplina lo smaltimento. Asl e Arpat vigileranno sulla sua applicazione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato l’atto contingibile e urgente per gestire in modo speciale, anche in deroga alle normali disposizioni in materia, i rifiuti che si sono prodotti nel corso dei fenomeni del 14 e 15 marzo. 🔗corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Cascina, emessa un'ordinanza per l'allaccio alla fognatura nera; Cronaca. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cascina, ordinanza per l'allaccio alla fognatura nera - L’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza rivolta a tutti i proprietari di fabbricati, con scarico di tipo domestico o assimilato, di provvedere a ... 🔗gonews.it