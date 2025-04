Casasco | Imprimere un impulso alla crescita Orgogliosi del ruolo di FI nel PPE

alla presenza di 14 Commissari, oltre alla presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. Siamo Orgogliosi che, grazie al ruolo del nostro segretario Antonio Tajani, rieletto con grande merito alla Vicepresidenza e a cui vanno le mie congratulazioni, il nostro partito svolga un ruolo centrale all'interno del PPE. Oggi i punti salienti della proposta di Forza Italia un “Piano industriale per l'Italia e per l'Europa”, illustrata lo scorso gennaio a Milano, si sono concretizzati nel documento per la competitività, presentato da Antonio Tajani e approvato oggi dal PPE. Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del partito, a margine del congresso del PPE che si sta svolgendo a Valencia. 🔗 Iltempo.it - Casasco: "Imprimere un impulso alla crescita. Orgogliosi del ruolo di FI nel PPE" “Il Congresso di Valencia è un momento importante per l'Europa e il Partito Popolare Europeo, rafforzato dal risultato delle elezioni e dpresenza di 14 Commissari, oltrepresidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. Siamoche, grazie aldel nostro segretario Antonio Tajani, rieletto con grande meritoVicepresidenza e a cui vanno le mie congratulazioni, il nostro partito svolga uncentrale all'interno del PPE. Oggi i punti salienti della proposta di Forza Italia un “Piano industriale per l'Italia e per l'Europa”, illustrata lo scorso gennaio a Milano, si sono concretizzati nel documento per la competitività, presentato da Antonio Tajani e approvato oggi dal PPE. Lo ha dichiarato Maurizio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del partito, a margine del congresso del PPE che si sta svolgendo a Valencia. 🔗 Iltempo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Atletico Ascoli: Orgoglio e Crescita dopo il Match Storico al Del Duca - Dopo una giornata storica vissuta al Cino e Lillo Del Duca, è stato Nicolò Civita, club manager dell’Atletico Ascoli a raccontare l’umore nello spogliatoio bianconero. Civita, cosa ha rappresentato per l’Atletico Ascoli la partita con il Chieti? "L’aver disputato il match al Del Duca, oltre a costituire motivo di orgoglio, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della compagine del patron Graziano Giordani. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gentiloni: "Con dazi crescita zero" - 21.42 La guerra commerciale in atto potrebbe portare a "una perdita in termini di crescita di qualche decimale. Noi avevamo previsione di crescita nell'Eurozona attorno allo 0,8% e se perdi qualche decimale ti avvicini a una crescita zero, a una stagnazione". Lo ha detto l'ex commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni al Forum di Cernobbio. La flessione nelle borse è dovuta al fatto che le decisioni di Trump "sono più pesanti di quello che i mercati si aspettavano" e "gli interessi nazionali si difendono in un quadro europeo". 🔗servizitelevideo.rai.it

Vendite al dettaglio, a febbraio crescita dello 0,1%: ma sull’anno è -1,5% - Una crescita di un decimo di punto percentuale rispetto a gennaio ma un declino dell’1,5% dallo stesso mese dello scorso anno. È la dinamica delle vendite al dettaglio a febbraio 2025 secondo le stime dell’Istat. La variazione congiunturale (mese su mese) è positiva dello 0,1% in valore e stazionaria in volume, mentre quella tendenziale (anno su anno) riporta un calo dell’1,5% in valore e del 2,5% in volume. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Ue, Casasco: Imprimere un impulso alla crescita. Orgogliosi del ruolo di FI nel PPE. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ue, Casasco: "Imprimere un impulso alla crescita. Orgogliosi del ruolo di FI nel PPE" - “Il Congresso di Valencia è un momento importante per l’Europa e il Partito Popolare Europeo, rafforzato dal risultato delle ... 🔗iltempo.it

Fisco, Casasco “Serve un sistema comune Ue, evitare competizione interna” - "Voglio lanciare un forte appello per un Piano Europeo per la Crescita Industriale e l'Innovazione, definendolo un vero e proprio "Growth Deal" . Lo ha detto Maurizio Casasco presidente onorario ... 🔗msn.com

Fisco, Casasco “Serve un sistema comune Ue, evitare competizione interna” - ROMA (ITALPRESS) – “Voglio lanciare un forte appello per un Piano Europeo per la Crescita Industriale e l’Innovazione, definendolo un vero e proprio “Growth Deal”. Lo ha detto Maurizio Casasco, ... 🔗italpress.com