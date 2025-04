Casa Sapiens attento lupo | evoluzione umana crisi biodiversità e sesta estinzione

Mario Tozzi prosegue la sua analisi temporale sull'evoluzione dei Sapiens attraverso i secoli, proponendo una nuova puntata di Casa Sapiens, produzione di Rai Cultura trasmessa su Rai Scuola. L'episodio, intitolato attento, lupo, andrà in onda venerdì 2 maggio alle ore 21.00, offrendo uno sguardo approfondito su tematiche ambientali di incommensurabile attualità. Riflessioni sulla crisi della biodiversità e sesta estinzione.

Casa Sapiens; Casa Sapiens, attento lupo: evoluzione umana, crisi biodiversità e sesta estinzione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

A "Casa Sapiens" credenze e fake news - Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens proseguono con la quarta puntata di "Casa Sapiens", una produzione Rai Cultura, in onda sabato 12 aprile ... 🔗rai.it

Al via "Casa Sapiens" con Mario Tozzi - Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens saranno presenti con "Casa Sapiens", una produzione di Rai Cultura, anche su Rai Scuola il venerdì e il ... 🔗rai.it