Carrara studente porta pistola soft-air in classe | panico tra i presenti

Carrara, dove uno studente ha estratto una pistola soft-air all'interno di un'aula, provocando il panico tra studenti e personale scolastico. L'episodio si è verificato al termine delle lezioni, in un momento in cui l'attenzione era minore, ma la somiglianza dell'arma con una pistola vera ha generato il panico.

Panico a scuola: uno studente estrae una pistola soft-air in classe e scatena il caos. Intervengono le forze dell’ordine - Attimi di forte apprensione si sono vissuti ieri in una scuola media di Carrara, quando uno studente ha estratto dalla tasca un oggetto che, a prima vista, sembrava una vera pistola. L'articolo Panico a scuola: uno studente estrae una pistola soft-air in classe e scatena il caos. Intervengono le forze dell’ordine sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Studente spara con una pistola in una scuola, panico tra studenti e insegnanti: ha usato una scacciacani - A Chiavenna (Sondrio) uno studente di una scuola ha portato una pistola scacciacani in classe. Un compagno gliel'ha sfilata dalle mani e ha sparato causando panico tra alunni e insegnanti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Carrara, studente salva bidella che stava soffocando per un boccone - Studente salva la bidella in difficoltà. L'episodio è avvenuto all'istituto Zaccagna Galilei di Carrara, dove un giovane ha notato una collaboratrice scolastica in preda a soffocamento e le ha ... 🔗msn.com