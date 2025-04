Caro-parcheggi scoppia la polemica | Pagare in contanti costa di più L’assessore | Proventi per i servizi

Proventi derivanti dalla sosta a pagamento sul territorio comunale e difformità tra le modalità di pagamento. A San Giovanni si torna a discutere di un argomento che, nei mesi scorsi, ha sollevato non poche polemiche, a causa dell'incremento della tariffa minima. Ieri, nel corso del consiglio comunale, il consigliere di San Giovanni Civica Gianna Camiciottoli, attraverso un'interrogazione specifica, ha evidenziato alcune criticità. Tra i punti principali, è stata sottolineata la disparità tra le modalità di pagamento. "Mentre con le monete la tariffa minima è di 1,50 euro, tramite app mobile viene applicata una tariffazione più flessibile, potenzialmente al minuto", ha spiegato. Un fatto che, secondo il consigliere, penalizza i cittadini che non utilizzano strumenti digitali.

