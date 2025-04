Ilfattoquotidiano.it - “Caro Achille Lauro, hai sempre dato voce a chi non ce l’ha. Ascolta perché noi lavoratori Mc Donald’s scioperiamo”: l’appello del sindacato Uiltucs Roma e Lazio

“Haia chinon ha, hai fatto della libertà un simbolo e del riscatto una bandiera“. Così in una lettera aperta ilsi rivolge ad, testimonial negli spot di Mc, per sensibilizzarlo sui motivi dello sciopero deidei punti vendita italiani del fast food. “Non per un capriccio – scrivono i sindacalisti nel documento che esordisce con ‘’ -. Non per ribellarsi a un sistema. Ma per rivendicare un diritto sacrosanto: quello a una contrattazione aziendale decentrata che riconosca dignità, condizioni di lavoro e salario variabile legato alla produttività a chi, ogni giorno, tiene in piedi i ristoranti del brand che oggi ti vede protagonista. E che anche grazie a te vedrà aumentare i propri profitti”., sigla che tutela idel terziario, ricorda alcune dichiarazioni didel 2021: “Da anni investo denaro, tempo e impegno per la tutela dei diritti umani, per i diritti delle persone abbandonate nelle carceri, – aveva detto l’artista – per aiutare i bambini negli ospedali, per i ragazzi nelle comunità, per chi non ha una casa, per coloro che sono rimasti senza lavoro, per chiunque abbia bisogno di aiuto e per essere artefice e partecipe, nel mio piccolo, di una rivoluzione per cui la condizione sociale, culturale e umana delle classi deboli e discriminate possa cambiare definitivamente”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it