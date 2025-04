Carlos Augusto | Segnale mandato! Abbiamo anche un retrogusto

Carlos Augusto.BEL SUBENTRO – Mezz’ora circa per Carlos Augusto in Barcellona-Inter 3-3: «È stata una grande partita. Sappiamo che loro hanno una grande squadra, con tanti calciatori di qualità. È chiaro che c’è quel retrogusto che potevamo stare un po’ più attenti dopo lo 0-2, però sappiamo della loro qualità. È stata una grande partita, adesso martedì prossimo dobbiamo farne un’altra per riuscire ad andare in finale. Segnale mandato? Secondo me sì. Poi è una semifinale di Champions League ed è chiaro che c’è motivazione in più: quando giochi contro questi avversari devi essere in grado di marcarli. Abbiamo fatto bene anche nel secondo tempo e sarà una grande partita al ritorno». 🔗 Inter-news.it - Carlos Augusto: «Segnale mandato! Abbiamo anche un retrogusto» Proseguono le interviste su Inter TV, al termine di quanto fatto a Barcellona col 3-3 nell’andata delle semifinali di Champions League. È ora il turno di.BEL SUBENTRO – Mezz’ora circa perin Barcellona-Inter 3-3: «È stata una grande partita. Sappiamo che loro hanno una grande squadra, con tanti calciatori di qualità. È chiaro che c’è quelche potevamo stare un po’ più attenti dopo lo 0-2, però sappiamo della loro qualità. È stata una grande partita, adesso martedì prossimo dobbiamo farne un’altra per riuscire ad andare in finale.? Secondo me sì. Poi è una semifinale di Champions League ed è chiaro che c’è motivazione in più: quando giochi contro questi avversari devi essere in grado di marcarli.fatto benenel secondo tempo e sarà una grande partita al ritorno». 🔗 Inter-news.it

