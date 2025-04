Carlos Alcaraz torna ad allenarsi | lo spagnolo in campo con entrambe le gambe fasciate

Carlos Alcaraz si è rimesso al lavoro dopo aver dovuto saltare il torneo di Madrid. I fastidi all'adduttore della coscia destra e al bicipite femorale della coscia sinistra hanno impedito al funambolo di Murcia di affrontare l'amato evento della Caja Magica, dove l'iberico sognava di conquistare il suo terzo titolo in carriera e di mettere in bacheca il secondo titolo 1000 sul rosso della stagione.Alcaraz ha voluto dare priorità al recupero fisico, in considerazione degli obiettivi che si aspetta di centrare. Carlitos ha come target principale il Roland Garros, torneo che vinse nel 2024, e per raggiungere questo traguardo non vuole bruciare le tappe.Per questo ci sono dubbi anche sulla sua partecipazione agli Internazionali d'Italia a Roma, dove ci sarà tra l'altro il ritorno in campo del suo rivale, Jannik Sinner, posteriormente alla vicenda "Clostebol".

