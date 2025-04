Caressa sull’espulsione di Yildiz | Non puoi fare una cosa così Sei un giocatore della Juve ti stai giocando la Champions… Poi sentenzia sui bianconeri

Caressa sull’espulsione di Yildiz: tutte le dichiarazioni del telecronista sul gesto del 10 in Juve MonzaIl telecronista Fabio Caressa ha analizzato l’espulsione di Yildiz in Juve–Monza.PAROLE – «Diciamolo chiaramente, se la Juve non arriva tra le prime 4 è un fallimento totale economico, sportivo. È un fallimento anche di alcune scelte che sono state fatte, tutti questi prestiti. Il flop della settimana è Yildiz, non puoi fare una cosa così, nel 2025 proprio non si può fare. Sei un giocatore della Juventus, ti stai giocando la vita, la Champions League, non puoi fare quella cosa. E comunque senza Yildiz la Juventus è diversa». .com 🔗 Juventusnews24.com - Caressa sull’espulsione di Yildiz: «Non puoi fare una cosa così. Sei un giocatore della Juve, ti stai giocando la Champions…». Poi sentenzia sui bianconeri di: tutte le dichiarazioni del telecronista sul gesto del 10 inMonzaIl telecronista Fabioha analizzato l’espulsione diin–Monza.PAROLE – «Diciamolo chiaramente, se lanon arriva tra le prime 4 è un fallimento totale economico, sportivo. È un fallimento anche di alcune scelte che sono state fatte, tutti questi prestiti. Il flopsettimana è, nonuna, nel 2025 proprio non si può. Sei unntus, tila vita, la Champions League, nonquella. E comunque senzalantus è diversa». .com 🔗 Juventusnews24.com

