Caressa applaude l’Inter | Stagione di coraggio Non si può rinunciare ai trofei

Caressa ha detto la sua sull'Inter di Simone Inzaghi, il pensiero del giornalista sui nerazzurri. Le parole sul suo canale YouTube verso il Barcellona:

CORAGGIO – «Sicuramente la Stagione dell'Inter è una Stagione di grande coraggio perché rimanere dentro in tutte le competizioni è dimostrazione di grande coraggio, perché sai che rischi di arrivare stanco o di essere stanco mentalmente a questo punto della Stagione. Quello che ha pagato veramente l'Inter è stata una certa narrazione: il fatto che i giocatori dovevano essere fatti riposare, che erano stanchi e che l'età era alta»

STANCHEZZA – «Se tu sei stanco ma pensi stringo i denti e vado avanti, la senti meno la stanchezza: se tu ti abbandoni all'idea di essere stanco, la senti molto di più.

Brambati applaude l’Inter: «Finisse oggi la stagione avrebbe comunque fatto bene» - di RedazioneBrambati applaude l’Inter di Simone Inzaghi, le parole dell’ex calciatore sulla stagione dei nerazzurri in corsa in Champions e Serie A Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Tmw Radio. Le sue parole sull’Inter di Simone Inzaghi. LA STAGIONE – «Finisse oggi la stagione senza vincere nulla, avrebbe comunque fatto bene. E’ arrivata in fondo a tutto, poi non vincere ci sta. 🔗internews24.com

Taremi Inter, Caressa critico: «I numeri sono impietosi, stagione pessima finora» - di RedazioneTaremi Inter, Caressa critico: «I numeri sono impietosi, stagione pessima finora» Le parole del noto giornalista sull’attaccante Bruttissima gara per Mehdi Taremi ieri sera, protagonista negativo della performance dell‘Inter sul campo della Juventus. Negli studi Sky del Club, Fabio Caressa ha parlato cosi dell’attaccante iraniano. Ecco cosa ha detto: SU TAREMI- «I ricambi non hanno mai dato quanto i titolari, in generale in quasi tutti i ruoli. 🔗internews24.com

Trevisani applaude: «Stagione fighissima dell’Inter. Meglio una squadra che gioca per tre trofei che…» - di RedazioneTrevisani ha detto la sua sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi: il commento del telecronista sui nerazzurri Trevisani ha detto la sua sul momento dell‘Inter di Simone Inzaghi verso il Barcellona. Il suo commento nel podcast Fontana di Trevi: IL COMMENTO – «Io tendo al tuttapposter: perché non c’è una cosa più bella se tifi una squadra di arrivare al 20 aprile dentro a tutte le competizioni, trovo che sia una cosa fighissima. 🔗internews24.com

