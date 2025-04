Caracciolo a La7 | Trump e Zelensky hanno mandato a passeggiare Macron Si vede dal labiale

Zelensky e Trump nella Basilica di San Pietro è indubbiamente simbolica e un colpo da maestro del Vaticano, che è riuscito a mettere insieme questi due. Tra l'altro, questi due hanno praticamente mandato a passeggiare Macron. Il presidente francese dice che quella sedia era dell'interprete ma, a quanto pare, il labiale di Trump diceva: 'Per cortesia, lasciaci in pace'". Lo rivela a Dimartedì (La7) il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, smentendo la versione che Emmanuel Macron ha dato, in una intervista a Paris Match, sul giallo della terza sedia che era stata posizionata per il faccia a faccia tra Trump e Zelensky prima dei funerali di Papa Francesco."hanno tolto la sedia dell'interprete perché Zelensky preferiva parlare in inglese", ha affermato Macron, ma secondo un esperto di lettura del labiale, interpellato dal Telegraph, il presidente americano avrebbe intimato all'omologo francese di andarsene ("Non dovresti essere qui").

