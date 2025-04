Cappetti | Un Primo Maggio di Riforme Importanti per i Lavoratori

Lavoratori, desidero rivolgere, a nome di Forza Italia L'Aquila, un pensiero di gratitudine e riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che, con il loro impegno quotidiano, sono il motore della crescita economica, sociale e civile del nostro Paese. Quest'anno celebriamo il 1° Maggio con un risultato, concreto che ci rende particolarmente orgogliosi: l'approvazione, su iniziativa di Forza Italia, della legge sulla partecipazione dei Lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese. Una riforma che dà finalmente attuazione all'articolo 46 della nostra Costituzione, riconoscendo ai Lavoratori un ruolo attivo nella vita delle società. Con questa legge, viene favorita la corresponsabilità nei successi aziendali, incentivando la distribuzione degli utili con Importanti agevolazioni fiscali, promuovendo la partecipazione finanziaria attraverso l'assegnazione facilitata di azioni e strumenti di capitale, e aprendo nuove possibilità di rappresentanza diretta.

