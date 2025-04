Capone UGL | Il 70% dei giovani è consapevole delle scelte formative ma al Sud il 38% resta indietro | necessari strumenti e guide

Capone, Segretario Generale UGL ha dichiarato: "Crediamo e chiediamo che la scuola superiore abbia professori specializzati in orientamento e mercato del lavoro" Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in occasione della presentazione del Rapporto UGL-Luiss Business School “Indagine sull 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Capone (UGL): "Il 70% dei giovani è consapevole delle scelte formative, ma al Sud il 38% resta indietro: necessari strumenti e guide" Paolo, Segretario Generale UGL ha dichiarato: "Crediamo e chiediamo che la scuola superiore abbia professori specializzati in orientamento e mercato del lavoro" Paolo, Segretario Generale UGL, in occasione della presentazione del Rapporto UGL-Luiss Business School “Indagine sull 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Foibe. Paolo Capone, Leader UGL: "Mantenere viva la memoria su una tragedia a lungo dimenticata” - "In occasione del "Giorno del Ricordo", l'Italia commemora una tragedia a lungo dimenticata. Ricordare il dramma delle foibe, che costarono la vita a molti nostri connazionali, è un dovere morale. È fondamentale mantenere viva la memoria di questa pagina drammatica della nostra storia, affinché l'in 🔗ilgiornaleditalia.it

Taxi a prezzi scontati per donne sole, over 70 e under 30: "Così favoriamo la mobilità in sicurezza dei giovani e dei più vulnerabili" - "Taxi rosa" per le donne che viaggiano sole, con numero dedicato e prioritario nelle ore serali e notturne (dalle 20 alle 6) e uno sconto del 15% sulla tariffa urbana. "Taxi argento" per persone over 70 che necessitano di trasporto verso strutture sanitarie per visite o esami, scontato sempre del... 🔗palermotoday.it

Dl milleproroghe. Paolo Capone, Leader UGL: “Rottamazione cartelle importante segnale verso italiani in difficoltà” - “L’UGL coglie con favore l’approvazione dell’emendamento al Dl Milleproroghe che prevede la riammissione alla rottamazione delle cartelle per i debitori che avevano aderito alla rottamazione quater ma che a fine 2024 sono decaduti per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate. Si tra 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il segretario generale dell'UGL Capone è stato rinviato a giudizio per il caso delle tessere gonfiate; Toscana: Regione finanzia altre 70 borse per dottorati internazionali (2) | .it; Capone (UGL): Il 70% dei giovani è consapevole delle scelte formative, ma al Sud il 38% resta indietro: necessari strumenti e guide; Capone (UGL): Il 70% dei giovani è consapevole delle scelte formative, ma al Sud il 38% resta indietro…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Capone (UGL): "Il 70% dei giovani è consapevole delle scelte formative, ma al Sud il 38% resta indietro: necessari strumenti e guide" - Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in occasione della presentazione del Rapporto UGL-Luiss Business School “Indagine sull’orientamento scolastico. I giovani di fronte alla scelta del loro percorso ... 🔗informazione.it

Percorso universitario, studio di UGL-Luiss Business School: il 60% dei giovani si dice preoccupato - La percezione delle competenze più rilevanti nel mondo del lavoro vira verso le discipline tecnologiche: il 68% circa indica Informatica; il 62% Medicina, il 62% Scienze, Farmacia e Biologia, il 54% I ... 🔗msn.com

Agroalimentare: la chiave per la crescita e l’occupazione? L’UGL lancia l’allarme sulle “scelte ideologiche green” - Preservare il know-how e formare i giovani: le priorità indicate dall’UGL Capone non usa mezzi termini: è imperativo preservare il know-how italiano nel settore agroalimentare e garantire la stabilità ... 🔗ambientequotidiano.it