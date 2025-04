Capofficina metalmeccanico

Capofficina, 1 posto. Requisiti: esperienza nelle lavorazioni da banco e nell’uso di macchinari Cnc anche manuali, diploma, lettura disegno tecnico, abilità gestione delle risorse umane, esperienza pregressa; Contratto: tempo indeterminato; sede di lavoro: Valmadrera; Autocandidature su http:www.lavoro.provincia.lecco.it codice AZ-1128. 🔗 Ilgiorno.it - Capofficina metalmeccanico , 1 posto. Requisiti: esperienza nelle lavorazioni da banco e nell’uso di macchinari Cnc anche manuali, diploma, lettura disegno tecnico, abilità gestione delle risorse umane, esperienza pregressa; Contratto: tempo indeterminato; sede di lavoro: Valmadrera; Autocandidature su http:www.lavoro.provincia.lecco.it codice AZ-1128. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Un operaio metalmeccanico. Impiegato per la contabilità - Operaio/a metalmeccanico/a, 1 posto Sede di lavoro: Cormano. Codice offerta Afolmet: 90366. Contratto: tempo determinato scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa lavorerà presso Società realizzatrice di impianti industriali-gas metano. Preferibile esperienza maturata presso officine meccaniche, ma si valutano anche apprendisti. Retribuzione: 1200-1400 euro mensili. Impiegato/a contabile, 1 posto Sede di lavoro: Bollate. 🔗ilgiorno.it

Il settore metalmeccanico foggiano torna a scioperare: nuovo presidio presso la sede di Confindustria - Il prossimo 28 marzo, i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico incroceranno nuovamente le braccia per otto ore, manifestando davanti alla sede di Confindustria. La protesta, promossa da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, giunge in un momento di totale impasse nel rinnovo del... 🔗foggiatoday.it

Confindustria Veneto Est, la sandonatese Alessia Miotto alla guida del Gruppo Metalmeccanico - Alessia Miotto di San Donà di Piave, amministratore delegato di Imesa S.p.A. di Cessalto, è stata nominata presidente del Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Veneto Est. È stata eletta ieri, nel corso di un'assemblea straordinaria: dopo un biennio da vicepresidente, succede a Antonella... 🔗veneziatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Livelli e mansioni Metalmeccanici Industria 2024-2025: come orientarsi; CCNL metalmeccanici 2016: guida al testo; Dotti e “Un sogno in comune” per Pontenure: «Il paese si deve risvegliare». 🔗Ne parlano su altre fonti