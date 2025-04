Capitanata sempre meno giovane | nascite ai minimi storici over 65 in aumento e oltre 200 centenari

Foggiatoday.it - Capitanata sempre meno giovane: nascite ai minimi storici, over 65 in aumento e oltre 200 centenari L’ultimo report Istat sugli indicatori demografici ha consolidato alcune certezze: al continuo (seppur contenuto) calo della popolazione corrisponde un automatico invecchiamento della popolazione stessa. Questo perché la curva del tasso di fecondità – cioè, il numero medio di figli per ogni donna. 🔗 Foggiatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sempre meno parti a Pordenone: crollo delle nascite del 6% in un anno - Calano le nascite, ma aumenta la speranza di vita. È questa l'immagine scattata dall'Istat che riguarda il Friuli Venezia Giulia. La situazione come sempre varia a seconda delle aree geografiche, ma gli indicatori demografici pubblicati dall'istituto di statistica mostrano comunque una situazione... 🔗pordenonetoday.it

Troppe tasse, crollano le nascite: sempre meno figli, così il fisco incide sulle scelte in famiglia - Le tasse elevate frenano la natalità, rendono le persone meno propense ad avere figli e frenano la crescita economica. Lo rivela uno studio pubblicato su Research in Economics, di Francesco... 🔗leggo.it

Il calo delle nascite svuota le scuole: tra 10 anni in Bergamasca 30mila studenti in meno - I DATI. La stima nelle proiezioni demografiche Istat: -18% nel 2034, il picco nel 2040 con -21%. I sindacati: «Futuro incerto per zone periferiche e docenti precari, serve un piano straordinario». 🔗ecodibergamo.it

Approfondimenti da altre fonti

Capitanata sempre meno giovane: nascite ai minimi storici, over 65 in aumento e oltre 200 centenari; Foggia perde abitanti e invecchia: la Capitanata tra le province pugliesi maggiormente colpite dal calo demografico; Un sole nero copre Manfredonia (e il Meridione), e i giovani se ne vanno; La Capitanata continua a perdere abitanti: oltre 18mila residenti in meno in 6 anni. 🔗Cosa riportano altre fonti