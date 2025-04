Capello | Inzaghi ha studiato una mossa A Barcellona voglio la vera Inter!

Inter è pronta ad affrontare il Barcellona per il primo atto della semifinale di Champions League. Fabio Capello su Sky ha espresso il suo parere su come la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare la gara.EFFETTO SORPRESA – L'Inter, contro il Barcellona, ha la possibilità di dare una svolta alla sua stagione. Fabio Capello ha un'idea su come si svolgerà la partita e su come mettere in difficoltà i blaugrana: «Guardando la formazione che ha messo in campo Inzaghi, il fatto che faccia giocare Dimarco mi fa pensare che abbia preparato qualcosa contro il fuorigioco altissimo che fa il Barcellona. Per cui ritengo che ci sia la possibilità di fare bella figura per l'Inter se saranno organizzati, aggressivi, fisicamente forti e attenti. voglio vedere l'Inter di una volta».L'Inter contro il Barcellona ha la chance di fare bene secondo CapelloENTRARE NELLA TESTA – Secondo l'ex allenatore di Roma, Juventus e Real Madrid, Simone Inzaghi dovrà entrare nella testa dei giocatori.

