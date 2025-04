Cantieri intesa Comune-sindacati In caso di violazioni stop ai lavori

Cantieri. Nasce a Bergamo il “Protocollo d’intesa per la sicurezza nei Cantieri e la tutela della salute dei lavoratori del settore delle costruzioni“, sottoscritto dal Comune di Bergamo e da Cgil, Cisl e Uil. Il patto istituisce tra l’altro un “Comitato per la salute, sicurezza e regolarità sul lavoro“ per rafforzare vigilanza e controllo, ma anche la possibilità che il Comune sospenda i lavori pubblici o revochi i titoli edilizi privati in "caso di gravi violazioni in materia di lavoro o di sicurezza"."Il protocollo – spiega la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali – è un’assunzione di responsabilità. Abbiamo voluto raccogliere le sollecitazioni dei sindacati perché pensiamo sia necessario impegnarsi per la difesa di un lavoro giusto. Solo per quanto riguarda i Cantieri Pnrr in città sono arrivati quasi 392 milioni di euro per un totale di 36 interventi e il protocollo vuole avere un focus specifico su queste opere". 🔗 Ilgiorno.it - Cantieri, intesa Comune-sindacati. In caso di violazioni stop ai lavori L’obiettivo è garantire la sicurezza nei. Nasce a Bergamo il “Protocollo d’per la sicurezza neie la tutela della salute dei lavoratori del settore delle costruzioni“, sottoscritto daldi Bergamo e da Cgil, Cisl e Uil. Il patto istituisce tra l’altro un “Comitato per la salute, sicurezza e regolarità sul lavoro“ per rafforzare vigilanza e controllo, ma anche la possibilità che ilsospenda ipubblici o revochi i titoli edilizi privati in "di graviin materia di lavoro o di sicurezza"."Il protocollo – spiega la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali – è un’assunzione di responsabilità. Abbiamo voluto raccogliere le sollecitazioni deiperché pensiamo sia necessario impegnarsi per la difesa di un lavoro giusto. Solo per quanto riguarda iPnrr in città sono arrivati quasi 392 milioni di euro per un totale di 36 interventi e il protocollo vuole avere un focus specifico su queste opere". 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Provincia e Finanza, siglata l’intesa. Monitoraggio dei cantieri post-alluvione - Guardia di Finanza e Provincia hanno siglato un protocollo d’intesa per monitorare i 23 cantieri post-alluvione che partiranno nei prossimi mesi. La Provincia si impegna a comunicare alle Fiamme Gialle informazioni quali il vincitore dell’appalto, eventuali subappalti, l’importo dei lavori, la collocazione del cantiere e via dicendo. Insomma, verrà trasmessa al Comando di piazza Dante Alighieri una sorta di carta d’identità del cantiere. 🔗ilrestodelcarlino.it

La M4 e i lavori di sistemazione nel centro di Milano: via San Vittore riapre ad aprile ma scoppia il caso panchine, in Sant’Ambrogio cantieri fino a maggio - Milano, 26 febbraio 2025 – Va schiarendosi l’orizzonte dei lavori di risistemazione superficiale in San Vittore e in Sant’Ambrogio, lavori portati in dote dagli scavi per la Metropolitana 4. Ma per un problema che sembra vicino alla risoluzione, se ne apre un altro: l’arredo urbano previsto dal Comune nella zona rende di fatto impossibile installare dehors e, più in generale, occupare suolo pubblico, da qui la protesta dell’associazione dei commercianti di via San Vittore. 🔗ilgiorno.it

"Messina troppo fragile per sostenere grandi cantieri per le infrastrutture", il circolo del Pd sul caso Arsenico e sul Ponte - "Lunedi? 24 febbraio 2025 si e? svolto un Consiglio Comunale straordinario in merito ai cumuli di terra con arsenico, provenienti dal raddoppio ferroviario della galleria Sciglio, attualmente posti sotto sequestro presso il deposito di Contesse. La preoccupazione e? tanta, alimentata da un alone... 🔗messinatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Cantieri, intesa Comune-sindacati. In caso di violazioni stop ai lavori; Sicurezza e regole nei cantieri edili: con la Polizia locale di Monza la commissione Comune-sindacati; Sicurezza sul lavoro, patto Comune-sindacati: stop ai subappalti a cascata; Smart working, firmato il protocollo d’intesa tra Comune, sindacati, aziende e parti datoriali. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cantieri, intesa Comune-sindacati. In caso di violazioni stop ai lavori - L’obiettivo è garantire la sicurezza nei cantieri. Nasce a Bergamo il “Protocollo d’intesa per la sicurezza nei cantieri ... 🔗ilgiorno.it

A Bergamo cantieri per 392 milioni di euro: ora un patto tra Comune e sindacati per la sicurezza - Siglato l'accordo a Palazzo Frizzoni: in caso di gravi violazioni, il Comune potrà sospendere i lavori o revocare titoli edilizi ... 🔗bergamo.corriere.it

Cantieri Pnrr, tavolo Comune-sindacati per il monitoraggio della sicurezza sul lavoro - Si è riunito questa mattina a Palazzo Tursi il consueto tavolo mensile di monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’intesa ... tutela dei lavoratori dei cantieri del PNRR e per la ... 🔗msn.com