Canoa | all’Idroscalo di Milano brilla lo Jomar Club Catania

Canoa velocità all'Idroscalo di Milano. L'International Sprint Race 2025 ha riscosso un grande successo con in acqua alcuni tra i più grandi campioni della Canoa mondiale con la straordinaria presenza dell'olimpionica neozelandese Aimee Fisher.

Canoa: all’Idroscalo di Milano brilla lo Jomar Club Catania - Lo Jomar Club Catania è riuscito a ben figurare malgrado un grave disagio: le pagaie imbarcate a Catania non hanno raggiunto Milano, ma sono rimaste all’aeroporto catanese. Il motivo? Un “problema tec ... 🔗cataniatoday.it

