Cani in branco sbarca alla Regione Lazio

Cani in b(ranco)", realizzato da ACL Odv, associazione che opera da anni nella tutela animale e si impegna per favorire le adozioni dei Cani abbandonati e custoditi nei Canili privati convenzionati con i Comuni del Lazio, in particolare nelle province di Frosinone e Latina, trovando loro famiglia in Regione o al centro-nord d'Italia, ovvero nelle zone a minor tasso di randagismo. Tra il 2014 e il 2024 ACL odv ha realizzato oltre 3 mila adozioni, con una media di circa 250 – 300 adozioni l'anno – tutte documentate presso le Asl competenti – con particolare attenzione per i Cani con esigenze speciali (anziani, disabili o malati).Il piano, presentato oggi in Regione Lazio all' assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito e Urbanistica, Giuseppe Schiboni, prevede che nelle scuole – dalle primarie all'ultimo anno di liceo – si tengano degli incontri con gli studenti per trasmettergli il rispetto nei confronti degli animali, con un focus sul migliore amico dell'uomo.

