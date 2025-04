Cane libero azzanna piccolo bulldog francese Troppi cani pericolosi senza giunzaglio

Troppi cani lasciati liberi in luoghi pubblici: uno di essi ha aggredito e morsicato un "amico a quattro zampe" più piccolo. E' successo l'altra sera a Garlate lungo la pista ciclopedonale a lago, ma il problema riguarderebbe anche altri comuni del territorio lecchese.

Cane di famiglia azzanna il neonato. Il piccolo operato d’urgenza al Meyer - di Pietro Mecarozzi Un salto improvviso. Le fauci spalancate. Il morso sulla piccola testa del neonato. Le risate di una famiglia riunita interrotte da urla e disperazione. "Una tragedia, è successo una tragedia", è il grido che risuona nella tromba delle scale. Ieri all’ora di pranzo un bambino di appena 15 giorni è stato azzannato da un cane di razza Staffordshire bull terrier (molossoide come i pitbul, ma più piccoli). 🔗lanazione.it

Firenze, terrore all’ora di pranzo. Cane azzanna neonato: il piccolo era in braccio ai genitori - Firenze, 22 febbraio 2025 – Ieri all’ora di pranzo un bambino di appena 15 giorni è stato azzannato da un cane di razza Staffordshire bull terrier (molossoide come i pitbul, ma più piccoli). È successo in un appartamento al settimo piano di via Franchetti, zona Novoli. I due genitori erano entrambi presenti nella casa dei nonni del piccolo, proprietari anche del cane. Un salto improvviso. Le fauci spalancate. 🔗lanazione.it

Cane randagio vive per giorni con la testa incastrata in un secchio e rischia la morte per denutrizione e soffocamento: la storia del piccolo Buckethead - La storia di Buckethead l’ha raccontata Thedodo.com ed è una storia a lieto fine. Intanto, Buckethead è il soprannome che è stato dato a un cagnolino randagio che è stato visto vagare per giorni per le strade di East St. Louis (Illinois): “bucket” in inglese significa “secchio”, e “head” significa “testa” e il motivo del nomignolo è semplice, perché il cucciolo è rimato con il muso in un secchio di plastica pieno di cheeseballs, cioè di palline di mais soffiato ricoperte di formaggio in polvere, uno snack molto popolare negli Stati Uniti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cane libero azzanna piccolo bulldog francese. "Troppi cani pericolosi senza giunzaglio" - La testimonianza da Garlate: "Bisogna capire che ci sono anche gli altri e rispettare il diritto di tutti di camminare in tranquillità e sicurezza" ... 🔗leccotoday.it

Cane azzannato e ucciso: “Libero, senza collare, quell’animale ha morso anche me” - libero, senza guinzaglio né collare, che veniva verso di noi. Manolo aveva il guinzaglio allungabile, Lara no e quel cane l’ha azzannata. Ho provato a salvarla, a prenderla in braccio ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Cane azzanna madre e figlio, sono gravi - Un bimbo di 4 anni e la madre sono rimasti feriti e sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti dal cane di famiglia ... ha azzannato il piccolo alla testa. La donna, nel tentativo di ... 🔗zoom24.it