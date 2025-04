Cancro scoraggiante e fa paura | re Carlo a cuore aperto con i pazienti oncologici

Cancro "è scoraggiante e a volte fa paura". A confessarlo è stato re Carlo III, ancora sottoposto a cure anti-tumorali, di fronte a un gruppo di pazienti oncologici in visita a Buckingham Palace. Un messaggio a cuore aperto che il sovrano, partendo dalla sua esperienza, ha voluto diffondere per essere vicino a chi come lui è stato costretto a combattere con l'ospite indesiderato. Sul decorso della malattia, che i medici hanno detto avviato lungo un percorso "positivo", il re non ha proferito parola, pur ribadendo che il Cancro gli ha dimostrato che "i momenti più bui della malattia possono essere illuminati da una maggiore compassione". Il sovrano, proprio partendo dalla sua storia, ha aggiunto: "Posso garantire che può anche essere un'esperienza che mette a fuoco il meglio dell'umanità", elogiando la "comunità di cura" di chi aiuta i malati oncologici con competenza e umanità.

Re Carlo e la confessione sul tumore: «È scoraggiante e fa paura…». Il sovrano ai malati oncologici: mai così esplicito sulla sua salute - Il cancro «è un’esperienza scoraggiante e a tratti spaventosa» ma rende più chiare le priorità della vita. A dirlo è re Carlo III davanti a un gruppo di pazienti oncologici ricevuti a Buckingham Palace con alcune associazioni. Quello del sovrano è stato un messaggio a cuore aperto. Secondo la stampa britannica, mai era stata affrontata la salute di un regnante nel Regno Unito in questo modo così esplicito. 🔗open.online

