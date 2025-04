Canada Mark Carney balla | la festa per la vittoria alle elezioni

Mark Carney vince le elezioni in Canada e festeggia ballando a Ottawa. Nel suo discorso subito dopo la vittoria, Carney ha sottolineato l’importanza dell’unità di fronte alle minacce degli Stati Uniti. 🔗 Lapresse.it - Canada, Mark Carney balla: la festa per la vittoria alle elezioni vince leine festeggiando a Ottawa. Nel suo discorso subito dopo laha sottolineato l’importanza dell’unità di fronteminacce degli Stati Uniti. 🔗 Lapresse.it

Canada: il Partito Liberale sceglie l’ex governatore della Banca centrale Mark Carney per sostituire il premier Justin Trudeau. Ecco chi è l’anti-Trump - Mark Carney è stato eletto nuovo leader del Partito Liberale del Canada, che ha scelto l’ex governatore della Banca centrale di Ottawa e dell’Inghilterra come nuovo premier al posto di Justin Trudeau per guidare il movimento alle prossime elezioni federali previste entro ottobre. Malgrado la nomina di Carney però Trudeau resterà in carica come primo ministro del Canada per un periodo di transizione ancora da definire, in attesa dell’insediamento del suo successore. 🔗tpi.it

Chi è Mark Carney prossimo premier del Canada (fino alle elezioni). L’addio di Trudeau: “Sfida esistenziale” - Mark Carney sarà il prossimo premier del Canada e leader dei liberali. L’ex governatore della banca centrale ha vinto con l’85,9% dei voti, battendo Chrystia Freeland. La vittoria schiacciante è giunta al termine di una votazione iniziata il 26 febbraio e il cui esito è stato annunciato dopo il discorso di addio di Justin Trudeau. Parlando ai suoi sostenitori, il premier uscente ha messo in guardia sui rischi che il Paese si trova ad affrontare. 🔗ilfattoquotidiano.it

Canada, vince il liberale Mark Carney e avverte Trump: “Il nostro vecchio rapporto con gli Usa è finito”. E guarda all’Europa - “Questo è il Canada, e noi decidiamo cosa succede qui”. È l’una e trenta di notte nella capitale federale quando Mark Carney, ex banchiere centrale ed economista di lungo corso, scandisce dal palco della vittoria la nuova rotta del Paese. I liberali hanno vinto le elezioni, e benché non sia ancora chiaro se potranno contare su una maggioranza assoluta – serviranno 172 seggi per governare senza appoggi esterni – il timone è nelle loro mani. 🔗secoloditalia.it

Mark Carney balla dopo la vittoria delle elezioni in Canada. Il video - Per la quarta volta consecutiva il Partito Liberale ha vinto le elezioni in Canada e Mark Carney è il nuovo Primo Ministro. 🔗tg.la7.it

Canada, Mark Carney festeggia la vittoria alle elezioni ballando - (LaPresse) Mark Carney vince le elezioni in Canada e festeggia ballando. Nel suo discorso subito dopo la vittoria, Carney ha ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Il Canada sfiducia Trump con Mark Carney. Mattarella e i salari. Meloni e Erdogan | Podcast - Il leader dei liberal canadesi Mark Carney vince le elezioni a Ottawa grazie al duello frontale con Donald Trump e diventa il volto di una possibile coalizione multilaterale per guidare l’Occidente al ... 🔗informazione.it