Campions Barça-Inter 3-3 | show sorprese e il talento stellare di Yamal

Inter segna tre volte al Camp Nou ma non basta: il Barça rimonta con il baby fenomeno. Gol, errori e colpi di scena in un 3-3 folle che tiene tutto aperto per il ritorno a San Siro

