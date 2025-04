Campionato di Promozione | Jesina festeggia Fermignanese e Sassoferrato Genga in lotta

Campionato di Eccellenza che ha consumato la sua ultima partita della stagione (restano solo gli spareggi) sabato ritornano in campo alle ore 16,30 le squadre del girone A di Promozione. Stessa data e stesso orario per le gare della 14^giornata del Campionato di Prima categoria e Seconda categoria.La Promozione ha visto trionfare in anticipo la Jesina che ora si godrà la festa nel match casalingo con il Moie Vallesina. In questi ultimi 90 minuti però c'è ancora molto da decidere sia per i playoff che per il playout. Già retrocesse matematicamente l'Appignanese e il Barbera Monserra. Per i playoff la Fermignanese (seconda in classifica) potrebbe evitarli (per la regola dei 10 punti) se riuscirà a vincere a Gabicce o sperare in una vittoria del Villa San Martino con il Vismara (terzo). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Campionato di Promozione: Scontri decisivi per Fermignanese e Jesina - Come da regolamento le ultime due partite vengono giocate in contemporanea e quindi oggi nel campionato di Promozione scendono in campo alle ore 16 tutte e 16 le squadre. Fermignanese-Jesina. Scontro al vertice. Jesina capolista a quota 52, dietro la Fermignanese a meno 1. Alessio Monceri, diesse della Fermignanese: "I ragazzi (foto la squadra) si sono meritati sul campo di giocare una sfida così importante, sono orgoglioso di tutti loro a partire dal mister e il suo staff con a seguire tutte le restanti componenti. 🔗sport.quotidiano.net

La Jesina trionfa a Fermignano: vittoria nel campionato di Promozione - Dopo il campionato di Eccellenza 1993-94 vinto a Sant’Angelo in Vado (con gol di Micheloni) la Jesina è ritornata dopo 31 anni a vincere un campionato (questa volta di Promozione) in terra pesarese, a Fermignano. Con il successo sui lanieri i ‘leoncelli’ hanno timbrato in maniera indelebile un torneo particolarmente interessante. Alla guida della Jesina mister Mirco Omiccioli: "Come avevo previsto alla vigilia, è stata una partita combattuta e difficile contro una squadra forte che soprattutto nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà. 🔗sport.quotidiano.net

Marco Teodori e la vittoria della Jesina nel campionato di Promozione - Tra i protagonisti della cavalcata vincente della Jesina, coincisa con la vittoria del campionato di Promozione, come vice di Mirco Omiccioli c’è Marco Teodori, 37 anni e residente a Fermignano, la città della Fermignanese, team che ha dato del filo da torcere ai Leoncelli. Mister Teodori a una giornata dal termine anche la matematica ha promosso la Jesina, ma che campionato è stato? "Difficile e impegnativo, iniziato con il peso di essere la favorita e con l’obbligo di vincere. 🔗sport.quotidiano.net

Campionato di Promozione: Jesina festeggia, Fermignanese e Sassoferrato Genga in lotta - La Jesina celebra il trionfo, mentre Fermignanese e Sassoferrato Genga si preparano a sfide decisive per playoff e playout. 🔗msn.com

Festa Jesina, Paradisi regala l’Eccellenza - Dopo una sola stagione in Promozione A, il gol di Paradisi al 27’ della ripresa regala ai leoncelli la vittoria del campionato ... l’arbitro fischia la fine del match, con la Jesina pronta a ... 🔗youtvrs.it

Calcio Promozione: Jesina promossa in Eccellenza, il BarbaraMonserra retrocede in Prima Categoria - e retrocede in Prima Categoria. La Jesina vince a Fermignano con un gol dell’ex Vigor Senigallia Paradisi e sale in Eccellenza. 🔗senigallianotizie.it