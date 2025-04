Campionati italiani Wkaeda di karate

karate PISA del M° Franco Caselli ha rappresentato la Regione Toscana ai Campionati italiani Wkaeda disputatisi a Rimini il 26.04.2025. Grandissimi risultati per gli atleti di karate Pisa che hanno brillato sul tatami per tecnica, determinazione e spirito sportivo. Sotto la guida del M° Franco. 🔗 Pisatoday.it - Campionati italiani Wkaeda di karate PISA del M° Franco Caselli ha rappresentato la Regione Toscana aidisputatisi a Rimini il 26.04.2025. Grandissimi risultati per gli atleti diPisa che hanno brillato sul tatami per tecnica, determinazione e spirito sportivo. Sotto la guida del M° Franco. 🔗 Pisatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ad Ostia i campionati italiani a squadre di karate e parakarate - Nel weekend di sabato 1 e domenica 2 marzo 2025 al PalaFijlkam di Ostia si terranno i Campionati Italiani a squadre di karate e i Campionato Italiani di Parakarate. Nel primo a caso a sfidarsi, nel kata e nel kumite, più di 650 karateka appartenenti a quasi 150 società. Il programma prevede... 🔗romatoday.it

Karate, Lorenzo Bartolini strappa il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Ostia - Borgo Taro ha ospitato le qualifiche per i Campionati Italiani Assoluti di karate, che si terranno tra il 28 e 30 marzo al PalaPellicone di Ostia. L'Edera Karate era rappresentata da Luca Vittozzi, Matteo Maltoni e Lorenzo Bartolini. Maltoni alla sua prima esperienza, inserito in una categoria... 🔗forlitoday.it

Karate, Lorenzo Bartolini strappa il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Ostia - Borgo Taro ha ospitato le qualifiche per i Campionati Italiani Assoluti di karate, che si terranno tra il 28 e 30 marzo al PalaPellicone di Ostia. L'Edera Karate era rappresentata da Luca Vittozzi, Matteo Maltoni e Lorenzo Bartolini. Maltoni alla sua prima esperienza, inserito in una categoria... 🔗today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Campionati italiani Wkaeda di karate; I Black Dragons di Matteo Romagnoli sbancano gli Italiani; Campionati italiani di karate: un oro e due argenti per il Kick Power Center di Zeddiani; Pioggia di medaglie per i Black Dragons del maestro Romagnoli agli Italiani di Karate. 🔗Ne parlano su altre fonti

Campionati italiani Wkaeda di karate - KARATE PISA del M° Franco Caselli ha rappresentato la Regione Toscana ai Campionati Italiani WKAEDA disputatisi a Rimini il 26.04.2025. Grandissimi risultati per gli atleti di Karate Pisa che hanno br ... 🔗pisatoday.it

Campionati italiani di karate: un oro e due argenti per il Kick Power Center di Zeddiani - Sotto la guida del maestro Adriano Scalas, Giulia Manunza ha portato a casa l’oro, mentre Nathan Scalas e la giovane Beatrice L. due belle medaglie d’argento e tanta soddisfazione per il grande ... 🔗linkoristano.it

Cinque Tricolori al Team Karate Trimboli ai Nazionali di Rimini - Cinque Tricoli d'Italia per il Team Karate Trimboli di Reggio Calabria ai Campionati Nazionali Wkaeda Libertas Rimini dal 24 al 27 aprile ... 🔗strettoweb.com