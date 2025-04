Campi Flegrei stop a mutui e tasse almeno fino al 31 agosto per chi ha immobili dichiarati inagibili

stop a mutui e tasse almeno fino al 31 agosto prossimo per chi ha immobili attualmente dichiarati inagibili. Questa la decisione presa dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 aprile, per affrontare gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Terremoti Campi Flegrei, De Luca: «Stop a rate mutui per abitazioni e a contributi per le aziende» - «Chiederemo al governo la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui per le abitazioni e dei contributi previdenziali per le aziende insediate nell?area e dei comuni... 🔗ilmattino.it

Campi Flegrei, De Luca al Governo: Stop alle rate dei mutui e contributi per famiglie e aziende - “Chiederemo al governo la sospensione dei pagamenti delle rate dei Mutui per le abitazioni e dei contributi previdenziali per le aziende insediate nell’area e dei comuni interessati”. E’ la proposta lanciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social. “Facciamo una valutazione accurata dell’area, delimitiamola e poi procediamo”, ha spiegato De Luca. 🔗ildenaro.it

Campi Flegrei, De Luca “Stop a rate mutui case e pagamenti contributi” - NAPOLI (ITALPRESS) – “Noi faremo con maggiore forza questa richiesta. Credo almeno per le attività economiche inserite nell’area a rischio, che è un’area perimetrale, non si può fare per tutta la Regione” . Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione di Campania Teatro Festival in merito alla richiesta al governo di sospendere mutui per le case nell’area dei Campi Flegrei e di sostenere le attività economiche nell’area a rischio. 🔗unlimitednews.it

Nuovo Decreto Campi Flegrei, stop mutui, tributi e contributi fino ad agosto per il terremoto - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un terzo decreto per il bradisismo ai Campi Flegrei. Sospesi rate mutui, finanziamenti, tributi e contributi previdenziali fino al 31 agosto. Stop rate di mutui, ... 🔗fanpage.it

Campi Flegrei, stop a mutui e tasse almeno fino al 31 agosto per chi ha immobili dichiarati inagibili - Le nuove disposizioni adottate dal Consiglio dei ministri per l'emergenza bradisismo. Il ministro Musumeci: "Non è escluso che in sede di conversione si possa anche prorogare la data" ... 🔗napolitoday.it

Campi Flegrei, stop a mutui e tributi fino ad agosto per le famiglie colpite dal terremoto - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un terzo decreto per il bradisismo in zona flegrea, l'annuncio del ministro Musumeci ... 🔗internapoli.it