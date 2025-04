Campagne elettorali da 200mila euro Oltre 125mila solo per Barattoni

200mila euro. Più della metà della cifra totale, circa 125mila euro, sostiene la corsa di Alessandro Barattoni. Le sei liste che lo sostengono tutte insieme contano di spendere circa 65.400 euro: fondi che servono per la propria campagna elettorale, a sostegno dei candidati al Consiglio comunale, per la produzione di materiale promozionale, l’organizzazione di eventi, le pubblicità sui media e tutto ciò che può servire per la corsa. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Campagne elettorali da 200mila euro. Oltre 125mila solo per Barattoni Quanto costa una campagna elettorale? Eventi, volantini, promozione sui giornali e sui social, burocrazia e molto altro, l’elenco è lungo. La domanda se la sono posta le liste a sostegno dei sette papabili sindaci delle comunali in programma il 25 e 26 maggio, che nei giorni scorsi, assieme ai nomi dei candidati al consiglio, hanno presentato, come impone la legge, un bilancio preventivo dei costi della propria campagna elettorale. In totale, quindi, i sette candidati sindaco e le 18 liste collegate hanno messo in conto di spendere circa. Più della metà della cifra totale, circa, sostiene la corsa di Alessandro. Le sei liste che lo sostengono tutte insieme contano di spendere circa 65.400: fondi che servono per la propria campagna elettorale, a sostegno dei candidati al Consiglio comunale, per la produzione di materiale promozionale, l’organizzazione di eventi, le pubblicità sui media e tutto ciò che può servire per la corsa. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla: il regalo è una beffa - Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosa supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Rifiuti nelle campagne, Fondo regionale di 2 mln di euro per i Comuni. Cia: “Risultato storico” - BRINDISI - La Regione Puglia ha messo nero su bianco il proprio impegno a istituire un Fondo di 2 milioni di euro per sostenere i comuni pugliesi nella raccolta e nello smaltimento di rifiuti sversati illegalmente, e a danno degli agricoltori, nelle campagne ricadenti all’interno del loro... 🔗europa.today.it

Cocaina, hashish e marijuana in valle: un giro da 200mila euro - Due arresti, tre denunce, 2 chili di cocaina sequestrati ed altrettanti di hashish e marijuana. È il bilancio dell’operazione anti-droga messa a segno dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rovereto che dall’inizio dell’anno a oggi hanno stretto il cerchio attorno... 🔗trentotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Inchiesta Palude Venezia, nuovo filone su fondi elettorali irregolari e Brugnaro: «Spesi 900 mila euro»; Fratelli d’Italia ha speso più di tutti sui social per le europee; Quanto costa diventare presidente degli Stati Uniti d’America?; “Mangiate” da 10mila euro e manifesti in mano ai clan: le rivelazioni di Olivieri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spese elettorali: un problema di sistema - Chi finanzia le campagne elettorali? In conferenza stampa stamani le destre a Palazzo Vecchio si sono chieste se non ci sia ormai un sistema. Ci sono candidature a Sindaco che hanno impegnato 250.281, ... 🔗nove.firenze.it

L'arresto di Toti scuote la Liguria. Finanza a casa di Spinelli: sequestrati oltre 200mila euro - La Guardia di Finanza ha sequestrato 220 mila euro in contanti e valuta estera ... che potrebbero aver finanziato la campagna elettorale del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. 🔗msn.com

Rapina da 200mila euro in villa: famiglia e due ospiti sequestrati da 5 banditi armati - per un bottino che supera i 200mila euro E’ successo nelle campagne di Martinsicuro, in via del Semaforo, in contrada Civita. I malviventi hanno fatto irruzione nella villa dopo aver forzato una ... 🔗emmelle.it