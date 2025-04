Cammino verso il Conclave | 133 cardinali elettori e 89 voti per il nuovo Papa

Cammino verso il Conclave nel quinto giorno di novendiali. Sono 133 i cardinali elettori che entrano nella Sistina, servono 89 voti per l’elezione del nuovo Papa. Servizio di Paolo Fucili Cammino verso il Conclave: 133 cardinali elettori e 89 voti per il nuovo Papa TG2000. 🔗 Tv2000.it - Cammino verso il Conclave: 133 cardinali elettori e 89 voti per il nuovo Papa Ililnel quinto giorno di novendiali. Sono 133 iche entrano nella Sistina, servono 89per l’elezione del. Servizio di Paolo Fuciliil: 133e 89per ilTG2000. 🔗 Tv2000.it

