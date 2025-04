Camminata ecologista di 8 chilometri

Camminata alla scoperta di Valbrona. La organizza il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" per domenica. "Il paese è un'ampia vallata ricca di acque e di boschi – spiegano gli ecologisti – A Visino i volontari della parrocchia guideranno nella chiesa di San Michele, celebre per i dipinti; a Valbrona gli attivisti della Pro loco racconteranno la storia del luogo, in particolare dei castagneti della Val Cerina". Il ritrovo è alle 9,30 alla stazione di Asso in coincidenza con l'arrivo del treno da Milano, il rientro alle 16,30 circa. Otto chilometri consigliati a chi ha un minimo allenamento. Portare pranzo al sacco e borraccia.

