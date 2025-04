Calvarese | Rosso per Inigo Martinez? No manca possesso per l’Inter

Calvarese ha espresso il suo giudizio sull'episodio del possibile Rosso a Inigo Martinez, per fallo di mano a ridosso dell'area di rigore, in Barcellona-Inter.IL RAGIONAMENTO – Gianpaolo Calvarese ha effettuato a Prime Video la sua moviola di Barcellona-Inter, con un'attenzione principale all'episodio del tocco di mano di Inigo Martinez: «Il calciatore del Barcellona è in marcatura, ma il braccio è largo. Io credo che il VAR non sia intervenuto perché mancava il possesso a favore dell'Inter. Per cui, in caso di fallo, si sarebbe dovuto estrarre il giallo. Solo in caso contrario, cioè di possesso dell'Inter, ci sarebbe stato il Rosso».

