Calovini FdI | Merz e Cdu garanzia per l’Ue Guardiamo al Ppe

Merz non è soltanto un interlocutore credibile. Rappresenta “una garanzia di stabilità estremamente importante. Anzi, la più importante d’Europa”. L’approvazione arriva . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - Calovini (FdI): “Merz e Cdu garanzia per l’Ue. Guardiamo al Ppe” Venezia. Friedrichnon è soltanto un interlocutore credibile. Rappresenta “unadi stabilità estremamente importante. Anzi, la più importante d’Europa”. L’approvazione arriva . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗ilgiornaleditalia.it

Ue, Costa incontra leader della Cdu Merz a Bruxelles - Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha incontrato a Bruxelles il leader della Cdu e cancelliere in pectore Friedrich Merz, prima del vertice Ue in programma oggi. L’incontro arriva dopo le dichiarazioni di Merz sulla volontà di intervenire sul freno al debito in Germania per consentire una maggiore spesa per la difesa. Il leader della Cdu e candidato cancelliere dell’Unione (Cdu-Csu) sta portando avanti i colloqui esplorativi con i socialdemocratici dell’Spd per la formazione della futura coalizione di governo. 🔗lapresse.it

Germania spaccata dal voto: a Ovest trionfa la Cdu di Merz, a Est esplode l’AfD - Secondo una prima analisi dei dati delle elezioni tedesche, la Germania appare nettamente divisa in due: i risultati preliminari indicano la Cdu/Csu del prossimo cancelliere Friedrich Merz (28.8%) prevalere nettamente a Ovest, mentre l’AfD ( sopra il 20%) domina nell’Est, sfruttando il malcontento delle regioni ex-comuniste, laddove un tempo (elezioni del 2021) primeggiava l’Spd, che raccoglie oggi il suo peggior risultato del dopoguerra. 🔗it.insideover.com

La ricetta del deputato Calovini (FdI):«Esplorare i mercati che sono emergenti» - Questo è uno degli obiettivi che si è prefissato il deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, membro della commissione Affari esteri. Però la condizione necessaria è non lasciarsi ... 🔗informazione.it

Merz, popolarità in calo. Anche la CDU perde terreno, mentere AfD avanza - Friedrich Merz, leader della CDU e cancelliere in pectore del nuovo governo tedesco, sta affrontando una consistente crisi di fiducia. Il 70% dei partecipanti al sondaggio di ARD “Deutschlandtrend”, ... 🔗ilmitte.com

