Calhanoglu e il peso di Barcellona Inter | la rivelazione fatta agli amici

Calhanoglu pronto per la sfida tra Barcellona e Inter: il regista turco avrebbe fatto una curiosa confessioneLa Gazzetta dello sport riporta la vigilia di Calhanoglu prima di Barcellona Inter, il regista turco avrebbe fatto una rivelazione prima del big match.IL PERCORSO – «Questa EuroInter, macchina lanciata a velocità in Champions e capace di arrivare a due semifinali in tre anni, è nata con Calha e pure con il Barcellona. Turchia e Catalogna insieme, tracciando una linea Inzaghi ha trovato la giusta via. Quando nella stagione 2022-23 i blaugrana, allora allenati da Xavi, arrivarono a San Siro per mangiarsi in un boccone l’Inter tenerissima vista in Serie A (come oggi, arrivava da una sconfitta casalinga contro la Roma.), Inzaghi inventò Hakan regista e, in cambio, il turco segnò il gol della vittoria con un colpo di biliardo. 🔗 Internews24.com - Calhanoglu e il peso di Barcellona Inter: la rivelazione fatta agli amici pronto per la sfida tra: il regista turco avrebbe fatto una curiosa confessioneLa Gazzetta dello sport riporta la vigilia diprima di, il regista turco avrebbe fatto unaprima del big match.IL PERCORSO – «Questa Euro, macchina lanciata a velocità in Champions e capace di arrivare a due semifinali in tre anni, è nata con Calha e pure con il. Turchia e Catalogna insieme, tracciando una linea Inzaghi ha trovato la giusta via. Quando nella stagione 2022-23 i blaugrana, allora allenati da Xavi, arrivarono a San Siro per mangiarsi in un boccone l’tenerissima vista in Serie A (come oggi, arrivava da una sconfitta casalinga contro la Roma.), Inzaghi inventò Hakan regista e, in cambio, il turco segnò il gol della vittoria con un colpo di biliardo. 🔗 Internews24.com

