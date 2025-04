Caldo estivo per il primo maggio nel weekend in arrivo una nuova ondata di maltempo

Caldo anomalo in Regione per il ponte del primo maggio. A sostenerlo è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com che prevede delle temperature in aumento in tutto il Friuli Venezia Giulia Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate. Fino a. 🔗 Pordenonetoday.it - Caldo estivo per il primo maggio, nel weekend in arrivo una nuova ondata di maltempo anomalo in Regione per il ponte del. A sostenerlo è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com che prevede delle temperature in aumento in tutto il Friuli Venezia Giulia Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate. Fino a. 🔗 Pordenonetoday.it

Che tempo farà il ponte dell’1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sole e caldo quasi estivo per il ponte del 1 maggio su Napoli e Campania: le previsioni meteo dell’esperto - Caldo torrido e temperature a ridosso dei 30 gradi: dal 30 aprile al 10 maggio, in Campania un'estate ante litteram. Le previsioni del meteorologo Mazzarella.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Domenica sotto la pioggia, ma da martedì arriva il primo caldo estivo - Le forti piogge della notte scorsa caratterizzano la domenica, che sarà nuvolosa con ulteriori precipitazioni, seppure modeste, nel corso del pomeriggio. Da lunedì, però, spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche: il ritorno dell'alta pressione garantirà cielo sereno e temperature... 🔗leccotoday.it

Meteo ponte del Primo Maggio: caldo estivo prima di una nuova ondata di maltempo - Previsioni meteo ponte Primo Maggio 2025: caldo anomalo che durerà poco perché sarà interrotto da una nuova ondata di maltempo. Ecco che tempo farà nel weekend. 🔗gazzetta.it

Primo maggio al caldo, assaggio d'estate - Il Primo maggio segna il primo vero assaggio d’estate per l’Italia. Secondo Coldiretti, quattro milioni di italiani si preparano a partire per una gita o un weekend fuori porta, preferendo le località ... 🔗informazione.it

Ponte del Primo Maggio: sole e temperature estive fino a quasi 30 gradi - A Bergamo giovedì 1° maggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di ... 🔗ecodibergamo.it