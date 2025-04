Calcit ricomincia la festa La domenica dei 250 banchi

domenica 11 maggio appuntamento con la 71esima edizione del Mercatino dei Ragazzi del Calcit che porterà nel tradizionale percorso della zona Eden 250 banchini e 100 espositori, circa 500 bambini di ieri e di oggi pronti a lavorare per contribuire alla causa del Calcit. Obiettivo raggiungere la cifra dello scorso anno e rimpinguare le casse del servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini. Ieri la presentazione dell’evento alla scuola primaria Gamurrini e la consegna delle buste disegnate dai bambini dell’istituto Cesalpino. Dietro l’angolo il ritorno del più grande evento all’aperto targato Comitato Autonomo lotta ai tumori di Arezzo, che intanto domenica 4 maggio scalderà i motori con la seconda edizione del Mercatino dei ragazzi di Giovi, sempre qui sabato 3 maggio alle 19 ci sarà l’apericena al Cas e la proiezione del video con la storia del Calcit, il ricavato andrà allo Scudo. 🔗 Lanazione.it - Calcit, ricomincia la festa. La domenica dei 250 banchi L’esercito dei cappellini gialli sta tornando.11 maggio appuntamento con la 71esima edizione del Mercatino dei Ragazzi delche porterà nel tradizionale percorso della zona Eden 250ni e 100 espositori, circa 500 bambini di ieri e di oggi pronti a lavorare per contribuire alla causa del. Obiettivo raggiungere la cifra dello scorso anno e rimpinguare le casse del servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini. Ieri la presentazione dell’evento alla scuola primaria Gamurrini e la consegna delle buste disegnate dai bambini dell’istituto Cesalpino. Dietro l’angolo il ritorno del più grande evento all’aperto targato Comitato Autonomo lotta ai tumori di Arezzo, che intanto4 maggio scalderà i motori con la seconda edizione del Mercatino dei ragazzi di Giovi, sempre qui sabato 3 maggio alle 19 ci sarà l’apericena al Cas e la proiezione del video con la storia del, il ricavato andrà allo Scudo. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scuola volano "Alexander Langer", domenica 2 marzo la festa di Carnevale - Domenica 2 marzo, dalle 16 alle 19, appuntamento alla scuola Volano "Alexander Langer" di via Fratelli Gigli con la festa di Carnevale. In programma giochi, musica, merenda, animazione e gran finale con la pentolaccia. Lunedì 24 e mercoledì 26 febbraio dalle 16 alle 18 si terrà invece il... 🔗livornotoday.it

Granfondo, domenica 4 maggio la festa dei ciclisti - LA MANIFESTAZIONE. La BGY Airport Granfondo è pronta al decollo. Tre i percorsi, ecco tutte le info per iscriversi alla manifestazione in programma domenica 4 maggio. 🔗ecodibergamo.it

Eventi a Napoli e Festa della Donna da venerdì 7 a domenica 9 marzo - Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 7 a domenica 9 marzo 2025 a Napoli e in Campania anche in occasione della Festa della Donna: visite guidate gratis per le donne, spettacoli, mostre, teatro, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. Tanti appuntamenti e numerosi eventi a Napoli e in Campania anche in […] 🔗2anews.it

Approfondimenti da altre fonti

Calcit, ricomincia la festa. La domenica dei 250 banchi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calcit, ricomincia la festa. La domenica dei 250 banchi - L’appuntamento domenica in zona Eden. In campo tanti cappellini gialli. Sassoli: "L’obiettivo è sostenere lo Scudo che costa 340mila euro l’anno". 🔗lanazione.it

Oggi la Festa dei bambini con il Calcit. Giochi e corretti stili di vita ad Arezzo Fiere - Domenica per tutta la famiglia con il Calcit. Torna oggi ad Arezzo Fiere la Festa dei bambini organizzata dal Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo che ogni anno dona un milione di euro alla ... 🔗lanazione.it

Calcit in campo. Via a Mercatino e festa dei bimbi - Torna dal 28 al 30 marzo il 10° Mercatino in danza del Calcit ad Arezzo Fiere e congressi. Non solo, domenica 30 si svolgerà anche la III ° Edizione della” Festa dei Bambini Calcit” ... 🔗msn.com