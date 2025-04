Calciomercato | vogliono pagare la clausola di Thuram

Thuram e una senza. Viste le difficoltà importanti di Lautaro e l'apporto quasi pari a zero di Arnautovic, Correa e Taremi, il francese da inizio stagione si è preso l'attacco sulle spalle. Le difficoltà maggiori sono state registrate con il transalpino ai box. Il gol realizzato contro il Barcellona è davvero di grande classe: una sensibilità nel toccare la palla quel poco per mettere fuori causa Szczesny. Una giocata che non è assolutamente passata inosservata.Calciomercato: vogliono pagare la clausola di Thuram (Lapresse) – Calciomercato.itLe prestazioni di Thuram sono da tempo osservate da vicino da molti club. Sul giocatore pende, come sappiamo, una clausola rescissoria di 85 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, un top club irrompe sull’obiettivo: sono pronti a pagare la clausola! Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, pronti a pagare la clausola! Cifre e dettagli sul possibile futuro di Victor Osimhen Il Galatasaray non molla ed anche il Manchester United sarebbe ora in prima fila per Victor Osimhen. Secondo quanto riferito dal portale NTV Sport, dopo aver raggiunto la Champions League anche il club turco potrà tentare l’assalto al Napoli. Tuttavia, per il Galatasaray rimane l’ostacolo della clausola da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. 🔗juventusnews24.com

“Vogliono pagare la clausola”, annuncio pazzesco su Osimhen: scelta la destinazione - Arriva un annuncio incredibile sul futuro di Osimhen: un club sembra diposto a pagare la clausola per portarlo via dal Napoli. Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere un rebus. Dopo la tormentata scorsa estate, il Napoli si augura di non attraversare nuovamente un tormentone simile e chiudere quanto prima la sua cessione. Sarebbe davvero fondamentale per il club azzurro riuscire a sistemare questo “problema” il prima possibile, in modo da avere immediatamente a disposizione un bel gruzzoletto da investire sul mercato in entrata ed evitare situazioni di stallo, invece, come nella ... 🔗spazionapoli.it

Calciomercato Inter LIVE: piano per Valentin Carboni, la clausola per vedere Nico Paz in nerazzurro. Arda Guler… - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Huijsen, il Chelsea pronto a pagare la clausola da 60 milioni. Quanto può incassare la Juventus - Dean Huijsen sta vivendo una stagione da grande protagonista con il Bournemouth. Il centrale, venduto in estate dalla Juventus per 15,2 milioni più 3 di bonus,. 🔗msn.com

“Vogliono pagare la clausola”, annuncio pazzesco su Osimhen: scelta la destinazione - Arriva un annuncio incredibile sul futuro di Osimhen: un club sembra diposto a pagare la clausola per portarlo ... Napoli – News Napoli Calcio e Calciomercato Napoli) ... 🔗informazione.it

Calciomercato Napoli, Cammaroto: "Napoli pronto a rompere gli indugi per pagare clausola Kean" - Il Napoli potrebbe rompere gli indugi e pagare la clausola di 52 milioni ... che è legato alla Fiorentina da un contratto annuale. (CalcioMercato.com: news calcio – notizie e dirette) ... 🔗informazione.it