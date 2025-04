Calciomercato Udinese una big europea pronta a beffare completamente la concorrenza per Solet Le ultime

Calciomercato Udinese, le italiane potrebbero essere nuovamente beffate per quanto concerne Solet. Una big inglese su di lui Uno dei gioielli del Calciomercato Udinese è sicuramente il difensore Solet: autore di una stagione positiva e ovviamente ricercato da tutte le big italiane, ma anche quelle di caratura europea. Infatti ad oggi ci sono delle novità . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, una big europea pronta a beffare completamente la concorrenza per Solet. Le ultime , le italiane potrebbero essere nuovamente beffate per quanto concerne. Una big inglese su di lui Uno dei gioielli delè sicuramente il difensore: autore di una stagione positiva e ovviamente ricercato da tutte le big italiane, ma anche quelle di caratura. Infatti ad oggi ci sono delle novità . 🔗 Calcionews24.com

Calciomercato Udinese, Lucca saluta i bianconeri: in arrivo una grande offerta da parte di quella big europea - Calciomercato Udinese, Lucca fortemente nel mirino di una big europea. Pronta la grande offerta nei confronti di bianconeri. Le novità Il calciomercato Udinese è praticamente intenzionato a monetizzare nella maniera migliore possibile la cessione del suo centravanti Lucca: autore di una grande stagione, ma soprattutto l’unico che possa salvare le casse dei bianconeri a fine […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Udinese, Bijol nel mirino di quelle due big italiane. I bianconeri stilano il prezzo sul difensore - Calciomercato Udinese, Bijol sarà destinato a lasciare la squadra bianconera in estate. Due squadre interessate e un prezzo importante Secondo quanto riportato da MondoUdinese.it, il calciomercato Udinese vedrà il difensore bianconero Bijol lasciare la squadra friulana in estate considerato il grande salto che vuole fare tra i grandi del calcio. Chi è interessato al difensore […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Udinese, Kristensen potrebbe lasciare i bianconeri per quella big italiana in estate. L’indiscrezione - Calciomercato Udinese, Kristensen fortemente nel mirino di quella big italiana in vista dell’estate. Ecco le ultime novità sul mondo bianconero Ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne il calciomercato Udinese: su tutti quello di Kristensen dove ci sono tantissime sirene di mercato estive attorno al calciatore bianconero. Tra le tante però è la […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Udinese – Colpo Pozzo dal Belgio: affare da 15 milioni - Affare incredibile dal Belgio con l'Udinese pronto a soffiare il componente della rosa alle big del calcio Europeo. Tutti i dettagli sul colpo <<< Il calciatore che sta stregando tutto il calcio ... 🔗msn.com