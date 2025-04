Calciomercato Milan occhi su un incredibile talento argentino | i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan sarebbe sulle tracce di Franco Mastantuono, giovanissimo talento del River Plate

Calciomercato Milan – Occhi su Araujo: un nome per la difesa del futuro - Il Milan continua a pianificare il suo futuro, tra la possibile nomina di Fabio Paratici spunta un nome per la difesa: ecco Araujo 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, pronto il grande colpo in attacco! C’è l’indiscrezione incredibile, ma che concorrenza! Le ultime - Calciomercato Milan, pronto il colpo in avanti! C’è l’indiscrezione, ma che concorrenza! Le ultimissime in casa rossonera Secondo quanto riportato da calciomercato.com, e dal giornalista Daniele Longo, il mercato Milan è rimasto stregato dall’attaccante giallorosso Krstovic, autore del match di ieri pomeriggio di un’importante doppietta prima della clamorosa rimonta dei rossoneri firmata dalla doppietta di Pulisic. 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, occhi sul pupillo di De Zerbi! Colpo in arrivo? - Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate. Possibile che si cerca un pupillo di Roberto De Zerbi. Ecco chi 🔗pianetamilan.it

Non solo David: colpo a zero per Milan e Juve; Walker, piomba l'Inter! Vendetta mercato sul Milan, si può chiudere subito; Inter: rinnovo con Inzaghi in vista e occhi su Nico Paz. Milan: tenersi Jimenez e vendere Theo?; Il Bari mette gli occhi su un gioiellino del Milan. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mercato Milan: occhi su Burkardt del Mainz e su Biereth del Monaco - Nonostante l'importante investimento fatto a gennaio per prendere Santiago Gimenez dal Feyenoord, non è escluso che il Milan possa decidere di fare un nuovo colpo in attacco per ... 🔗milannews.it

Calciomercato Milan, occhi su Hickey: i dettagli - Calciomercato Milan: interesse per Hickey Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del The Scottish Sun, il Milan in gran segreto avrebbe messo gli occhi su Aaron Hickey. Il terzino del Bologna, ... 🔗fantacalcio.it

Calciomercato Milan, incredibile indiscrezione! Cambia tutto - Calciomercato Milan, il club rossonero ha formalizzato l’ultima e definitiva offerta a Maignan per il rinnovo del contratto: cifre al ribasso Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ... 🔗milannews24.com