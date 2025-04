Calciomercato Manna in pressing su Orsolini del Bologna

Bologna Orsolini. Il Napoli, nonostante impegnato nella lotta scudetto, è al lavoro già per la prossima stagione. Il direttore . L'articolo Calciomercato, Manna in pressing su Orsolini del Bologna proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Napoli, pronti altri 150 milioni: pressing su Paixao del Feyenoord - I primi 150 milioni di euro della ricostruzioni spesi l?estate scorsa. Ed altri 150 milioni pronti a essere spesi da giugno in poi. Come minimo. E attenzione: De Laurentiis ha dato la sua... 🔗ilmattino.it

Calciomercato Napoli, Manna: «Raspadori voleva più spazio a gennaio» - «Raspadori è un calciatore importante, della Nazionale, che ha avuto un percorso importante. All?inizio era penalizzato dal sistema di gioco e non sempre è facile... 🔗ilmattino.it

Calciomercato Milan, Saelemaekers: Roma in pressing, ma i rossoneri rifiutano … - La Roma sarebbe in pressing costante per provare ad accaparrarsi il cartellino di Alexis Saelemaekers: ma il Milan avrebbe rifiutato ... 🔗pianetamilan.it

Orsolini al Napoli, accelerata improvvisa: il super retroscena con Manna a Coverciano - Riccardo Orsolini continua ad essere accostato al Napoli e in queste ore è emerso un retroscena sull’attaccante del Bologna, con protagonista anche il ds Giovanni Manna Lunedì scorso, Giovanni Manna è ... 🔗informazione.it

Tutti pazzi per Orsolini: super offerta del Napoli! Si accende l’asta in Serie A - Orsolini Napoli - Il Napoli sogna Orsolini per l'estate: pronta una super offerta al Bologna, si scatena l'asta in Serie A ... 🔗fantamaster.it

Orsolini al Napoli, accelerata di Manna: pronta anche una prima offerta - In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Riccardo Orsolini. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per scendere di nuovo in campo. Dopo la vittoria ... 🔗informazione.it