Calciomercato Juventus asse Napoli-Torino infuocato! Dall’allenatore a quel possibile scambio | tutto dipenderà da… De Laurentiis Ultime

Calciomercato Juventus, asse Napoli-Torino infuocato nella sessione estiva: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriSi prospetta una sessione estiva infuocata sull'asse Napoli-Torino. Sono tanti gli obiettivi in comune tra il Calciomercato Juve e la squadra partenopea, come per esempio Ferguson ma i veri protagonisti saranno Gatti e Osimhen.Il difensore bianconero, come riportato da Calciomercato.com, è monitorato con attenzione dal Napoli con la Juve che lo valuta 25 milioni di euro e potrebbe utilizzarlo per abbassare il prezzo dell'attaccante nigeriano. Resta sullo sfondo anche il futuro di Conte, sempre in bilico. Tanto, se non tutto, dipenderà da De Laurentiis e da come vorrà trattare Osimhen e l'allenatore.

