Calciomercato Juve si infiamma la corsa per quel centrocampista | dalla concorrenza alla cifra Gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Juve, si infiamma la corsa per quel centrocampista: tutti i dettagli sul futuro dell'obiettivoTra i calciatori accostati al Calciomercato Juve c'è sicuramente Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle che sta mostrando tutte le sue qualità in Premier League e che sarà, molto probabilmente, l'obiettivo principale nella sessione estiva.Secondo quanto riportato da Radio Marca, Ancelotti avrebbe caldamente consigliato il profilo dell'ex Milan al Real Madrid che l'avrebbe messo nel mirino per le prossime sessioni di mercato. Le cifre sono alte e le disponibilità economiche degli spagnoli sono sicuramente maggiori che quella dei club italiani.

