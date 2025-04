Calciomercato Juve Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri

Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagliCome riferito da Tuttosport, il Manchester United sarebbe intenzionato a fare sul serio per Ederson, il centrocampista di proprietà dell’Atalanta ormai da diversi mesi nel mirino del Calciomercato Juve.I bianconeri non mollano la presa dopo la cena andata in scena a Bergamo con il ds D’Amico lo scorso gennaio. Tuttavia, nelle ultime ore i Red Devils avrebbero intensificato i contatti: i dirigenti inglesi sarebbero disposti a spingersi fino a 55-60 milioni di euro. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri , looffrea 55-60diper: l’indiscrezione e tutti i dettagliCome riferito da Tuttosport, ilsarebbe intenzionato a fare sul serio per Ederson, il centrocampista di proprietà dell’Atalanta ormai da diversi mesi nel mirino del.Inon mollano la presa dopo la cena andata in scena a Bergamo con il ds D’Amico lo scorso gennaio. Tuttavia, nelle ultime ore i Red Devils avrebbero intensificato i contatti: i dirigenti inglesi sarebbero disposti aa 55-60di. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, il nuovo attaccante può arrivare dalla Premier League: lanciata la sfida a Chelsea e Manchester United. Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il nuovo attaccante può arrivare dalla Premier League: lanciata la sfida a Chelsea e Manchester United. Tutte le novità Tra le priorità del calciomercato Juve in vista della prossima estate c’è anche l’acquisto di un bomber di riserva oltre chiaramente all’attaccante titolare. Tra le idee in casa bianconera spunta anche Delap. La Vecchia Signora sta monitorando questa ipotesi, consapevole che sull’attaccante dell’Ipswich Town la concorrenza sembra essere già agguerrita: secondo Tuttosport anche Manchester United e Chelsea sono sulle sue ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, il Manchester United mette i bastoni tra le ruote dei bianconeri per un obiettivo? Pronto l’assalto da 55-60 milioni di euro per lui - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri potrebbero essere sorpassati dal Manchester United per quell’obiettivo: pronta un’offerta da 55-60 milioni di euro Emergono novità importanti che riguardano Ederson, centrocampista di proprietà dell’Atalanta che riscuote grandissimo gradimento anche nel calciomercato Juve in vista della prossima estate. Secondo quanto appreso da Alfredo Pedullà, la scorsa estate c’è stato un incontro a Zingonia tra la Dea e il Manchester United: questo tu per tu non ha prodotto il trasferimento, ma i Red Devils sono pronti a tornare alla carica ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, i bianconeri tornano in corsa per quell’obiettivo in attacco! La ritirata del Manchester United può rilanciare pesantemente Giuntoli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Cristiano Giuntoli può tornare a sperare per quell’attaccante: il Manchester United si defila e lascia campo libero? Come riportato da Football Insider, il Manchester United potrebbe optare per una ritirata nei confronti di Victor Osimhen, il grande obiettivo del calciomercato Juve per la prossima stagione. I Red Devils, infatti, sarebbero prossimi ad acquisire il cartellino di Viktor Gyokeres, bomber svedese dello Sporting Lisbona. 🔗juventusnews24.com

Ederson Juve: i bianconeri non mollano la presa, ma nelle ultime ore lo United ha aumentato i contatti! Ultimissime - Ederson Juve: i bianconeri non mollano la presa, ma nelle ultime ore lo United ha aumentato i contatti! Ultimissime sul futuro del centrocampista L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi a ... 🔗juventusnews24.com

Dall'Inghilterra: lo United non molla la presa per Lookman - Accostato alla Juventus in sede di calciomercato, Ademola Lookman, attaccante classe 1998 dell'Atalanta e della nazionale nigeriana, potrebbe lasciare i bergamaschi a fine stagione per andare ... 🔗tuttojuve.com

Manchester United su Osimhen, via Hojlund: il piano che spinge la Juventus verso Lookman - Un triangolo che si sviluppa tra Manchester, Istanbul e Torino: l`estate di calciomercato dovrebbe portare cambiamenti notevoli nei ... 🔗msn.com