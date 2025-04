Calciomercato Juve LIVE | si riaprono le porte della Premier League per Douglas Luiz ipotesi Nuno Tavares per la fascia

Calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIl Calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Juve in tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime Calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: MARTEDÌ 29 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: LUNEDÌ 28 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: DOMENICA 27 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: SABATO 26 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: VENERDÌ 25 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: GIOVEDÌ 24 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve – LIVEUltimissime Calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025Ederson Juve: i bianconeri non mollano la presa, ma nelle ultime ore lo United ha aumentato i contatti! UltimissimeCalciomercato Juve, caccia al nuovo centrocampista: è testa a testa tra questi due big. 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: si riaprono le porte della Premier League per Douglas Luiz, ipotesi Nuno Tavares per la fascia Segui con noi tutte le trattative diin tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIlnon si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnicoprima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime: MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025Ultimissime: MARTEDÌ 29 APRILE 2025Ultimissime: LUNEDÌ 28 APRILE 2025Ultimissime: DOMENICA 27 APRILE 2025Ultimissime: SABATO 26 APRILE 2025Ultimissime: VENERDÌ 25 APRILE 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 24 APRILE 2025Ultimissime: MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025UltimissimeUltimissime: MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025Ederson: i bianconeri non mollano la presa, ma nelle ultime ore lo United ha aumentato i contatti! Ultimissime, caccia al nuovo centrocampista: è testa a testa tra questi due big. 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Juve LIVE: si pensa ai riscatti di Renato Veiga e Kolo Muani, retroscena su Zirkzee - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: tre osservati speciali contro l’Atalanta. Novità su Yildiz e Kolo Muani - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: minaccia dalla Premier per Comuzzo, il punto sul futuro dei giocatori in prestito - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Juve: Spinazzola in attesa, adesso il Bologna ci spera; Rinnovo McKennie Juve, segnali di apertura per la permanenza; Vice Vlahovic: i nomi sul piatto Juve tra richieste esagerate e sogni mercato; Calciomercato, le news di mercoledì 15 gennaio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Juve, al via la rivoluzione in attacco: Vlahovic, Kolo Muani e Milik ai saluti, occhi puntati su questi 4 obiettivi - Calciomercato Juve, al via la rivoluzione in attacco: Vlahovic, Kolo Muani e Milik ai saluti, la dirigenza bianconera ha puntato gli occhi su 4 obiettivi Ci sono aggiornamenti molto importanti per ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve: potrebbe non partire! Si va verso questa decisione per l’obiettivo bianconero, cosa accadrà in estate - Calciomercato Juve: l’obiettivo bianconero potrebbe non partire! Si va verso questa decisione in vista dell’estate. Tutti i dettagli sul suo futuro Santiago Castro potrebbe anche non compiere il salto ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, colpo velocissimo: “Arriva per 10 milioni” - Intanto registriamo questa importanza notizia: Diego Coppola sarebbe molto vicino alla Juventus. Nel frattempo Balzarini ha fatto un annuncio clamoroso su Vlahovic <<< L'articolo Calciomercato ... 🔗msn.com