Calciomercato Juve, conferme sul colpo in Serie A! Ultime novità sul futuro di Nuno Tavares: Cosa filtraUno degli ultimi nomi per il Calciomercato Juve è quello di Nuno Tavares, il terzino della Lazio acquistato dall’Arsenal con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il laterale è già ambito in Serie A e non solo.Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, anche la Juve sarebbe in corsa per il portoghese, ma non è l’unico club interessato: attenzione, infatti, anche a Fulham ed Everton in Premier League. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, conferme sul possibile colpo in Serie A! Un altro big nel mirino: novità in vista della prossima stagione. Cosa succede sulinA! Ultimesul futuro di Nuno Tavares:filtraUno degli ultimi nomi per ilè quello di Nuno Tavares, il terzinoLazio acquistato dall’Arsenal con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il laterale è già ambito inA e non solo.Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, anche lasarebbe in corsa per il portoghese, ma non è l’unico club interessato: attenzione, infatti, anche a Fulham ed Everton in Premier League. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli Come riferito da Tuttosport, il Manchester United sarebbe intenzionato a fare sul serio per Ederson, il centrocampista di proprietà dell’Atalanta ormai da diversi mesi nel mirino del calciomercato Juve. I bianconeri non mollano la presa dopo la cena andata in scena a Bergamo con il ds D’Amico lo scorso gennaio. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: serviranno 25 milioni per quell’obiettivo! Possibile duello in Serie A. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, 25 milioni per quell’obiettivo! Ultime novità sul futuro di De Cuyper, nel mirino anche del Milan Come riportato da calciomercato.com, il Milan fa sul serio per De Cuyper e sarebbe in vantaggio sulla Juve per l’obiettivo di mercato. Il terzino sinistro classe 2000 del Club Brugge sarebbe stato individuato dai rossoneri come l’erede designato di Theo Hernandez. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, non solo il futuro di Conceicao: possibile asse col Porto, c’è un altro nome sul tavolo. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, non solo il futuro di Conceicao: possibile asse col Porto, c’è un altro nome sul tavolo. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti Tra il calciomercato Juve e il Porto potrebbe crearsi un vero e proprio asse nelle prossime settimane. In ballo non c’è soltanto il futuro di Francisco Conceicao, con i bianconeri non piace così certi di riscattarlo per 30 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, nuove conferme: è lui il primo obiettivo per l’attacco! Svelato il piano del club bianconero. Ultimissime - Calciomercato Juventus, è lui il primo obiettivo per l’attacco! Svelato il piano del club bianconero: tutti gli aggiornamenti Secondo quanto riferito da Tuttosport, Victor Osimhen resta il primo nome ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, con la Champions 3-4 rinforzi di qualità! Quarto posto obiettivo vitale: svelato il piano del club bianconero - Calciomercato Juventus, con la Champions 3-4 rinforzi di qualità. Svelato il piano del club in caso di qualificazione Champions League obiettivo vitale per la Juventus. Come riferito da La Gazzetta de ... 🔗juventusnews24.com

Juve, Barillà: «La conferma di Tudor? Incideranno due aspetti; Conte? De Laurentiis non è facile da ammorbidire» - Le parole di Antonio Barillà su Igor Tudor, tecnico della Juve, la sua possibile permanenza e la suggestione Conte Intervistato dai microfoni di calciomercato.it, Antonio Barillà ha espresso un parere ... 🔗calcionews24.com